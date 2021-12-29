Юрист из Санкт-Петербурга отказался от иска к Деду Морозу

Петербургский юрист Игорь Мирзоев написал на своей странице во «ВКонтакте», что решил отказаться от иска к Деду Морозу. На этот шаг он пошёл, чтобы сделать подарок главе российского государства Владимиру Путину в честь Нового года. Теперь он надеется на личную встречу с президентом, так как приготовил ему ещё один подарок. Какой именно, не уточняется.

Я, хорошенько подумав, решил, что хочу сделать президенту новогодний подарок в виде выигранного им дела. А то есть решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб, — сообщил Мирзоев.

Гражданский иск Мирзоева был зарегистрирован Великоустюгским районным судом Вологодской области в отношении к АО «Дед Мороз». В нём юрист потребовал выдать ему причитающиеся за 23 года подарки, исполнить мечты, а также выплатить 10 млн рублей компенсации. При этом в поданных документах список подарков и заветных желаний отсутствовал.

23 декабря в ходе большой пресс-конференции Путина журналист из Вологодской области рассказал об иске Мирзоева к Деду Морозу. Президент тогда ответил, что он тоже юрист по профессии. Глава государства сказал, что он может выступить адвокатом Деда Мороза и «напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам».

Ранее наказать юриста из Санкт-Петербурга за распространение «фейкового иска» к Деду Морозу из-за недополученных подарков призвала его коллега Эльнара Троицкая. Жалоба направлена в УМВД по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга, в Куйбышевский районный суд и прокуратуру Санкт-Петербурга.