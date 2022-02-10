Юрий Стоянов раскрыл своё отношение к КВН

Народный артист России Юрий Стоянов в эфире программы «Кино в деталях», выпуск которой загружен на YouTube, рассказал, что обожает КВН за авторов. Они, по его словам, образовали новые существующие комедийные проекты. Стоянов также оценил профессиональные качества Галкина и Урганта и рассказал, почему ему нравится шоу Comedy Club.

Из КВН выросли замечательные артисты. Они основали все основные продакшены, во всяком случае все, что связаны с юмором, — сказал Стоянов.

Он добавил, что не испытывает симпатии к участникам КВН, которые прославились лишь благодаря одному штампу и стали называть себя артистами, в то время как они ими вовсе не являются.

Стоянов также оценил профессиональные качества Максима Галкина и Ивана Урганта.

В Максиме Галкине я ценю его невероятную эрудированность, его невероятное мастерство пародии, доведённое до абсолюта. В Иване Урганте я ценю его свободу и постоянную готовность к импровизации, которая, конечно, построена на уме, на образованности, — рассказал артист.

Он добавил, что ему нравится шоу Comedy Club за то, что его участники в своё время создали новый способ шутить.

Ранее директор Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин в беседе с NEWS.ru раскритиковал современный КВН и признался, что программа Александра Маслякова в нынешнем виде вообще не вызывает у него улыбку. По мнению сына Юрия Никулина, Клуб весёлых и находчивых стал несмешным. Он предположил, что зрителей «заставляют» смеяться над шутками команд.