«Ёбидоёби» оказалось негуманным названием Суд признал название сети суши «Ёбидоёби» противоречащим принципам гуманности и морали

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Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» сменить название, сообщает ТАСС. Наименование признали противоречащим принципам гуманности и морали. Доказательства того, что обозначение воспринимается российскими клиентами как транслитерация с японского фразы «День недели — суббота», не были предоставлены.

Арбитражный суд Красноярского края огласил резолютивную часть решения по делу обязав ООО «Ёбидоёби» (далее — ответчик) изменить фирменное наименование в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу решения суда. Обозначение «Ёбидоёби» противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали, — заявили в суде.

Сооснователь сети Константин Зимен пообещал обжаловать решение и отметил, что не собирается менять название по первому требованию. «Ёбидоёби» существует восемь лет и постоянно сталкивается с принципиальными позициями разных инстанций, которые «без конца хотят что-то», сказал он.

При этом раньше суды уже вставали на сторону сети. Ее основали в 2016 году в Красноярске, она действует более чем в 40 городах страны.

В 2021 году волгоградское управление Федеральной антимонопольной службы признавало ненадлежащей рекламу сети ресторанов «Ёбидоёби». Претензия была в том, что название «противоречит установленным законом требованиям к фирменным наименованиям».