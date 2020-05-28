Японская журналистка рассказала, как её лечили от COVID-19 в Москве

Японская журналистка Асука Токуяма рассказала, как она попала в московскую больницу с подозрением на коронавирус.
Женщине стало плохо. У неё появилась температура и сильный кашель. Врачи решили госпитализировать больную.
Сначала японка попала обычную больницу, а через два дня её перевели в инфекционный госпиталь. Там у неё взяли два теста на коронавирусную инфекцию, которые оказались отрицательными.
По словам представителя СМИ, в палате у нее было чисто, а мусор выносили несколько раз в день. В больнице ежедневно проводили дезинфекцию. Медицинский персонал был добр к ней. Всех пациентов кормили диетической едой. Майонез, пицца, чипсы, шоколад и мясо оказались под запретом.
Позже врачи установили, что у журналистки плеврит. Её выписали с условием двухнедельного нахождения на карантине, пишет JB Press.
Сейчас в мире более 5,7 млн заразились COVID-19, более 359 тысяч умерли, более 2,5 млн выздоровели. В России насчитывается более 379 050 подтверждённых случаев COVID-19. Выздоровели 150 993 пациента, жертвами опасного заболевания стали 4142 человека.
Как ранее писал NEWS.ru, ведущая НТВ Анна Янкина и её супруг переболели коронавирусной инфекцией. По их словам, новое заболевание протекает скрытно, поэтому оно так коварно.
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