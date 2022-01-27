Янгулбаев-младший рассказал об отношении чиновников к задержанию его матери

Чеченским чиновникам запрещено обсуждать скандальное задержание Заремы Мусаевой, которую увезли из Нижнего Новгорода в Чечню для допроса в качестве свидетельницы, рассказал её сын, правозащитник Абубакар Янгулбаев. Комментарии госслужащих на эту тему редкие и противоречивые, отметил он в разговоре с изданием Sobesednik.ru.

Люди из числа «кадыровцев» мне по-доброму сообщили, что даже между собой чиновникам не разрешено обсуждать эту историю. Очень много людей в самой Чечне — и в судебных органах, и в правоохранительных — нам сочувствуют. Я завёл Telegram-канал с обратной связью, куда мне присылают сообщения о поддержке и предоставляют информацию, — рассказал Янгулбаев.

Он добавил, что адвокатов семьи в спецприёмник к матери не пускают, а кроме того, за Янгулбаевыми следят неизвестные.

Правозащитник обратил внимание на несоответствие слов чиновников и происходящего. Министр информации и печати ЧР Ахмед Дудаев сообщил, что Мусаева в спецприёмнике за нападение на сотрудника, но не показал постановление. При этом на сайте суда указано, что женщина совершила мелкое хулиганство. Янгулбаев задаётся вопросом, как она могла это сделать, если была у полицейских.

Ранее член СПЧ Игорь Каляпин сообщил NEWS.ru, что в связи с ситуацией вокруг семьи Янгулбаевых несколько его коллег «собираются инициировать обращение». Его содержание и адресат будут известны после того, как в Грозном состоится допрос Заремы Мусаевой, а также после её встречи с адвокатом и прояснения обстоятельств дела, из-за которого её увезли из Нижнего Новгорода.