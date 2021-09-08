«Яндекс» рассказал, в каком районе Москвы появятся первые беспилотные такси

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Глава комитета по финрынку российского парламента Анатолий Аксаков предложил обсудить возможность введения биометрии при открытии банковских счетов для мигрантов в России. Об этом он сообщил на Московском финансовом форуме, трансляция с которого ведется на специальном сайте.

Бывает так часто, человека депортируют, он берёт паспорт своего брата, они внешне похожи, приезжает и начинает работать, — рассказал Аксаков. Также биометрия позволит отслеживать движение средств гастарбайтеров и их операций:...