«Яндекс» рассказал, в каком районе Москвы появятся первые беспилотные такси
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
11:46, 08 сентября 2021
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Сотрудники «Яндекса» рассказали, в каком районе Москвы этой осенью жители впервые смогут совершить поездку на беспилотном такси от сервиса. Об этом сообщает РБК.
Cервис будет работать в окрестностях станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Пользователи смогут вызвать беспилотное такси в приложении «Яндекс Go», доехать на нём до метро, съездить в торговый центр или спортзал. Ясенево — один из самых больших районов Москвы, и поездки на такси внутри района здесь очень популярны, — признались в «Яндексе».
Тестирование сервиса будет проходить поэтапно, поэтому ранний доступ к беспилотным поездкам получат только заполнившие соответствующую анкету участники конкурса. В компании подчеркнули, что автомобили компании в пилотном режиме ездят по московским дорогам без водителя уже несколько лет, однако только в 2021 году в России сняли ограничение, запрещающее сервисам такси использовать беспилотники для перевозки пассажиров.
Ранее сообщалось о запуске сервиса беспилотных такси в Сан-Франциско, США.