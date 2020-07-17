Строить и одеваться: «Яндекс» назвал самые популярные темы в Дзене

https://static.news.ru/photo/414d36e4-c82e-11ea-8f0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская компания «Яндекс» определила самые популярные темы среди юзеров сервиса «Яндекс.Дзен» по итогам июня 2020 года. Сотрудники собрали данные «Яндекс.Метрики», «Яндекс.Крипты» и «Яндекс.Радара».

Чаще всего пользователи искали публикации о строительстве и ремонте (35,8 млн юзеров), одежде и обуви (29,7 млн), еде и напитках (26,3 млн). Кроме того, посетителей интересовали материалы об отдыхе и путешествиях (25,5 млн), образовании (24,9 млн), электронике (22,1 млн), автомобилях (20,7 млн), финансах (20,1 млн), недвижимости (19,8 млн), бытовой технике (14,3 млн), животных (14,1 млн), красоте и здоровье (13,8 млн) передаёт портал SEOnews. В статистику попали число уникальных пользователей по каждой теме за минувший месяц.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стриминговый сервис Netflix опубликовал рейтинг самых популярных фильмов, созданных на деньги самой платформы. Первое место занял боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом. При подсчёте учитывалось количество просмотров в первые четыре недели с момента выхода картины. «Тайлер Рейк» посмотрели за указанный период 99 млн раз. Второе место занял хоррор «Птичий короб» с результатом в 89 млн воспроизведений.