Строить и одеваться: «Яндекс» назвал самые популярные темы в Дзене

Российская компания «Яндекс» определила самые популярные темы среди юзеров сервиса «Яндекс.Дзен» по итогам июня 2020 года. Сотрудники собрали данные «Яндекс.Метрики», «Яндекс.Крипты» и «Яндекс.Радара».
Чаще всего пользователи искали публикации о строительстве и ремонте (35,8 млн юзеров), одежде и обуви (29,7 млн), еде и напитках (26,3 млн). Кроме того, посетителей интересовали материалы об отдыхе и путешествиях (25,5 млн), образовании (24,9 млн), электронике (22,1 млн), автомобилях (20,7 млн), финансах (20,1 млн), недвижимости (19,8 млн), бытовой технике (14,3 млн), животных (14,1 млн), красоте и здоровье (13,8 млн)
Ранее NEWS.ru сообщал, что стриминговый сервис Netflix опубликовал рейтинг самых популярных фильмов, созданных на деньги самой платформы. Первое место занял боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» с Крисом Хемсвортом. При подсчёте учитывалось количество просмотров в первые четыре недели с момента выхода картины. «Тайлер Рейк» посмотрели за указанный период 99 млн раз. Второе место занял хоррор «Птичий короб» с результатом в 89 млн воспроизведений.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен