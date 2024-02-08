«Я счастлива»: жена Костомарова опубликовала трогательное обращение к мужу Фигуристка Домнина трогательно поздравила Костомарова с днем рождения

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров

Фигуристка Оксана Домнина публично поздравила своего супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова с 47-летием. Она опубликовала трогательное обращение к мужу в Instagram (деятельность в РФ запрещена), в котором рассказала о своих чувствах.

Я счастлива быть рядом с тобой, радоваться каждому дню и даже в самые сложные, трудные, неудобные моменты жизни чувствовать твое дыхание, слышать твой запах, ощущать твою невероятную харизму и любить... Любить тебя, любить наших детей, любить жизнь, — написала Домнина.

Она добавила, что гордится мужем и его силой, которая «восхищает с каждым днем все больше и больше». Домнина подчеркнула, что, несмотря на трудности, Костомаров не теряет возможности улыбаться, шутить, любить и вдохновлять.

Домнина и Костомаров вместе с 2007 года. В 2011 году у них родилась дочь Анастасия. Через два года в семье произошел разлад с последующим расставанием, однако вскоре фигуристы воссоединились. В 2014 году они официально зарегистрировали свои отношения, а спустя два года у них родился сын Илья.

Ранее Костомаров, переживший тяжелую болезнь и частичную ампутацию конечностей, опубликовал видео, на котором заново осваивает флайбординг. На представленных кадрах можно увидеть, как спортсмен уверенно держится на доске.