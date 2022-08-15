«Я неисправим»: Навального поместили в изолятор за расстегнутую пуговицу Алексея Навального поместили в штрафной изолятор за расстегнутую пуговицу

Фото: АГН «Москва»

Алексей Навальный

Оппозиционера Алексея Навального, отбывающего срок в колонии строгого режима, на три дня поместили в штрафной изолятор за постоянно расстегнутую пуговицу на форме, сообщил сам политик в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Он отметил, что должен «пересмотреть свое отношение», чтобы эту меру не продлили, но к чему именно — не знает.

Меня вызвали из барака на комиссию, где объявили, что на видеозаписях видно: я, находясь на промзоне, регулярно расстегиваю верхнюю пуговицу робы. <...> Поэтому принято решение водворить меня в штрафной изолятор, — пишет Навальный.

Штрафной изолятор (ШИЗО) Навальный описал как «бетонную конуру», в которой жарко и почти нет воздуха, а железная койка пристегнута к стене с пяти утра до девяти вечера. Заключенным в ШИЗО запрещены свидания, передачи с письмами и даже курение, отметил он.

Навальный также рассказал о своей деятельности в рамках созданного им профсоюза заключенных и добавил: «Права комиссия: кажется, я неисправим».

14 июня адвокат оппозиционера Ольга Михайлова рассказывала, что подзащитному «перестали чинить козни и препятствия», однако в новом месте заключения, может быть, придется пройти все заново.

22 марта Лефортовский суд Москвы вынес приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Оппозиционера признали виновным по обоим пунктам и приговорили к 9 годам колонии строгого режима, штрафу в размере 1,2 млн рублей, а также к 1,5 года ограничения свободы.