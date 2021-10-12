«Самое популярное — распять её»: Милонов не стал осуждать Собчак после ДТП

Ксения Собчак не совершила нечто противоправное, покинув место ДТП в Краснодарском крае, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов, оценивая поведение телеведущей после аварии. Политик отметил, что «было бы самым популярным распять её», но он «человек справедливый» и пытается поставить себя на место другого человека.

Что Собчак могла сделать? Вопрос в том, подгоняла ли она водителя или нет. Он, скорее всего, будет говорить, что подгоняла, или такие предположения есть. На самом деле — нет. Я сам часто езжу не сам за рулём — в служебной машине или в такси. А если бы я попал в ДТП? Что мне делать? Сложно, конечно, неприятно. Я не склонен говорить, что Собчак должна была оказать помощь, она этого делать не умеет. Я думаю, что нужно было оставить все свои координаты, чтобы её вызвали в качестве свидетеля. Пассажир не должен отвечать за водителя такси, — резюмировал Милонов.

Авария произошла на трассе Адлер — Красная Поляна вечером 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. История получила общественный резонанс из-за того, что Собчак не помогла пострадавшим, а уехала на другой машине в аэропорт. Она же утверждает, что её директор вызвал к месту ДТП скорую помощь и узнавал, требуется ли помощь другим участникам аварии.

Водитель автомобиля Merсedes отправлен под домашний арест. Саму Ксению Собчак и пассажиров автомобиля вызвали на допрос в качестве свидетелей.

Ранее Антон Тарасов — бывший муж Екатерины Тарасовой, погибшей в ДТП с участием автомобиля, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, — заявил, что её семья не ждёт помощи. Больше всего они хотят просто избежать шумихи в СМИ. Он также сообщил, что представители звезды связывались с братом погибшей.