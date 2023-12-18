Wildberries снова заинтересовались в прокуратуре Baza: прокуратура Подмосковья проверит Wildberries из-за отношений с ПВЗ

Прокуратура Московской области проверит российский маркетплейс Wildberries в связи с напряженными отношениями с пунктами выдачи заказов (ПВЗ), сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, заявление в органы подала Ассоциация участников рынка электронной коммерции.

Как передает канал, прокуратуру попросили проверить, выполняет ли компания обязательства по стандартам взаимодействия маркетплейсов с ПВЗ. В ассоциации считают, что Wildberries может нарушать права своих партнеров-предпринимателей.

В частности, сообщается, что сотрудникам выписывают неоправданные штрафы, и они не могут эти штрафы оспорить. Помимо этого, по данным канала, некоторые ПВЗ получают низкие рейтинги, при этом реальное соотношение отзывов опровергает эти факты.

Ранее Генеральная прокуратура РФ проводила проверку Wildberries из-за введения комиссии за оплату товаров картами Visa и Mastercard. После совещания представителей маркетплейса, Роспотребнадзора и Центрального банка России компания отменила комиссию для клиентов. Затем Генпрокуратура снова инициировала проверку в отношении маркетплейса: на этот раз из-за взимания платы за возврат товаров.