Взять и укрупнить: карту России могут перекроить после выборов

Уже после сентябрьских выборов в Госдуму в стране может быть запущен процесс объединения регионов, который ранее анонсировал вице-премьер Марат Хуснуллин. Инсайдеры NEWS.ru в региональных администрациях подтверждают, что секвестр территорий — отнюдь не фантазия высокопоставленного чиновника. Сегодня уже называют первых претендентов на «слияние и поглощение». Официально власти пока не говорят, что готовится сокращение числа субъектов. Но по схожей модели в общественное сознание внедрялась и идея необходимости проведения пенсионной реформы: сначала была вброшена инициатива, затем её опровергли, после чего успешно реализовали. О том, почему регионов в России станет меньше — в материале NEWS.ru.

Сразу после выборов

Как отметил высокопоставленный чиновник из правительства Ульяновской области, остаётся всё меньше сомнений в том, что регион будут присоединять к соседям.

Если нас объединят, то мы автоматически станем совершенно уездным городком. Финансирование обрежут, половину народа в администрации посокращают, — сообщил чиновник NEWS.ru.

По его словам, на смену политическому долгожителю Сергею Морозову в апреле в Ульяновск прислали врио губернатора — Алексея Русских. После того как последний в самом начале своей карьеры на новом поприще поспешил встретиться с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, в политистеблишменте обоих регионов началась паника. Как говорится, пазл сложился.

В конце апреля вице-премьер Марат Хуснуллин раскритиковал нынешний принцип административно-территориального деления России, пояснив, что он «неправильный».

Марат Хуснуллин government.ru

Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат, — признался Хуснуллин.

По словам вице-премьера, такие регионы, как Еврейская автономная область, необходимо объединять с соседями, «и пусть губернаторы ими занимаются».

Или Курган — почему курганцы должны жить хуже тюменцев? У одних есть нефтяные доходы, у других нет, у нас что, это жители другой страны? — указал Хуснуллин.

Он также напомнил, что «у нас есть ряд регионов, которые не в состоянии ничего выполнять».

Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время. Поэтому я считаю, что нужно укрупнять регионы, — объяснил свою позицию вице-премьер.

Прозвучавшее заявление вызвало нешуточный резонанс, слова Хуснуллина, как водится, были названы его «личным мнением». Однако на днях он завуалированно повторил свою идею, подчеркнув, что правительство продолжит развивать систему опорных населённых пунктов, качество жизни в которых будет поддерживаться на более высоком уровне по сравнению с окружающими территориями.

Мы рассматриваем, какие города и мегаполисы должны в первую очередь развиваться в стране, где мы видим наибольшие точки роста, — сказал Хуснуллин.

Один из федеральных политологов, знакомый с ситуацией, рассказал NEWS.ru, что планы по сокращению числа регионов обсуждаются на самом высоком уровне.

С большой долей вероятности процесс будет запущен вскоре после выборов в Госдуму в сентябре. Предварительный перечень регионов-аутсайдеров сформирован, — отметил он.

В региональных администрациях уже вполне серьёзно обсуждают возможность укрупнения территорий. Как правило, это вызывает настроения, близкие к панике — такие процессы на периферии сравнивают с настоящей революцией.

Перекроить карту

Территориальные преобразования осуществляются, как правило, путём слияния экономически слабого региона с более сильным, объясняет в разговоре с NEWS.ru глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. При этом, указывает эксперт, богатый регион «получает» лишь новые проблемы и дополнительные экономические обременения. Но и слабый субъект РФ выиграет только в том случае, если регион, в состав которого он вошёл, будет заниматься развитием новой территории, считает он. В противном случае депрессивный регион лишится и тех средств, которые он получал напрямую из федерального бюджета.

Возможное объединение Самарской и Ульяновской областей — как раз такой случай. Ульяновская область — одна из беднейших в Приволжском федеральном округе, её годовой бюджет почти в три раза меньше, чем у Самарской области. Поэтому для Ульяновска такое объединение, конечно, будет выгодно, но повторюсь, при условии, что Самара будет заниматься его развитием. Олег Иванов руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов

Иванов полагает, что экономически такое слияние невыгодно самой Самарской области, однако и ульяновские элиты тоже вряд ли обрадуются: политики потеряют свои должности, а аффилированный с ними крупный бизнес — значительную часть дохода.

Если процесс в итоге будет запущен, то властям придётся кардинально перекроить карту Поволжья. Так, инсайдеры называют вероятным объединение Пермского края, Удмуртии и Кировской области. Среди этих регионов Пермский край — самый экономически развитый субъект Федерации. Кроме того, у него уже был успешный опыт объединения с Коми-Пермяцким автономным округом. Также возможно включение в состав Нижегородской области Чувашии, Мордовии и (или) Республики Марий Эл.

Памятник Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде Алексей Трефилов/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Ещё один претендент на «слияние и поглощение» — Курганская область, её вполне могут «слить» с Тюменской областью. Здесь насчитывается немало городов, где уровень жизни не выше, чем в Кургане. Поэтому в случае слияния Курган рискует стать просто ещё одним таким городом. Выгоды от подобного объединения, которое обсуждается в коридорах региональных властей, весьма сомнительны.

Чёрные ямы

Объединение объединению рознь, отмечает в разговоре с NEWS.ru политолог Алина Жестовская. Она напомнила, что последний в современной истории референдум об объединении состоялся в 2007 году, когда Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ образовали Забайкальский край.

Как после свидетельствовали местные социологи, да и сами жители, бурятам это объединение навязали, а последствия в виде нелёгкой межэтнической обстановки до сих пор сказываются на внутренней политике региона. Например, кампания по легитимизации губернатора Александра Осипова была одной из самых тяжёлых в стране, — указала она.

В то же время, считает Жестовская, если конструкция объединения позволяла бы использовать формат некоего ненасильственного аншлюса, то представители титульных наций как минимум двух республик РФ с удовольствием расширили бы границы своих владений.

Например, те же башкиры давно и без особой секретности обсуждают объединение с ними Челябинской и Оренбургской областей, — отметила она.

Жестовская, ссылаясь на свои источники, признаёт: те, кто действительно нуждается в присоединении и жаждет этого — Курганская, Псковская, Ивановская и Смоленская области.

Они представляют собой экономические «чёрные ямы», куда рискнувшие «усыновить» нищих соседей будут долгие годы безвозвратно вваливать средства, сокращая собственные расходы, — отмечает политолог.

Собеседники в правительстве Курганской области в приватных беседах с NEWS.ru осторожно указывают: регион вошёл бы в состав Свердловской области и позволил бы за счёт своей территории расширить площадки для строительства логистических центров и тяжёлой промышленности.

Ивановскую область могла бы поглотить по аналогичной схеме Нижегородская. Смоленской области было бы комфортно слиться с Тверской и совместно развивать машиностроение, обработку металла и дерева, аграрный сектор.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Мне представляется очень странной конструкцией, когда одна территория — самостоятельный субъект РФ, но при этом входит в состав другого и ему подчиняется. Тут надо либо их полностью разъединять, либо полностью объединять, — заявил Игнатов NEWS.ru.

Эксперт Центра прикладных исследований и программ (ПРИСП) Алексей Игнатов сомневается, что процесс укрупнения окажется массовым. Скорее, говорит он, федеральный центр может убрать «регионы-матрёшки» на Урале.

На федеральном уровне укрупнение регионов позволит провести контролируемую ротацию местных элит, сформировав новые, более понятные и управляемые федеральным центром, сообщил NEWS.ru аналитик из Института региональной экспертизы Алексей Жвалев. Помимо этого, говорит эксперт, процедура укрупнения, которая может затянуться на несколько лет, даёт возможность сфокусировать внимание на местной повестке, снизив значение федеральных тем в информационном пространстве.

Впрочем, в истории с объединением регионов не всё так однозначно. Действительно, считается, что укрупнение выгодно федеральному центру, поскольку повышает управляемость субъектов Федерации. Вместе с тем подобные инициативы раньше натыкались на противодействие внутри федерального же центра. Проблема в том, что управляемость повысится лишь на первый взгляд. В ситуации реальной политики — чем более мощный регион возглавляет губернатор, тем более независимо он себя ведёт по отношению к федеральному центру. В том числе поэтому, например, к Татарстану вряд ли кто отважится «добавлять» дополнительные территории.

Более того, крупные промышленные регионы обычно находятся под кураторством не одной, а нескольких финансово-промышленных групп, что позволяет губернатору, играя на противоречиях федеральных игроков, ещё больше усиливать свои позиции и быть независимым.

Поэтому для федерального центра, скорее, выгодно большее количество маленьких и легко контролируемых регионов, — утверждает в беседе с NEWS.ru гендиректор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский.

По его мнению, в целом от укрупнения регионов ещё как-то выигрывают крупные торговые сети — за счёт выхода на больший рынок, а также крупные производители сельскохозяйственной продукции и переработчики, которые могут увеличить рынок сбыта.

Что касается элит, то, по мнению Еловского, они редко выигрывают от укрупнения. Элиты меньшего по количеству населения региона вообще проигрывают. Поэтому в группе риска находятся небольшие депрессивные регионы, заключил эксперт.