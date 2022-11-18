Взялись за старое: нацистов из Петербурга обвинили в убийствах 2003 года В преступлениях 20-летней давности подозреваются участники одной из самых кровавых расистских банд 2000-х

Фото: Кошелев Ростислав/ТАСС

Лидер банды неонацистов Боровикова - Воеводина Алексей Воеводин, приговоренный к пожизненному заключению

Суды в Петербурге и Москве отправили в СИЗО трёх бывших участников неонацистской Боевой террористической организации (БТО). Их, а также отбывающего пожизненный срок на Ямале лидера этого ультраправого формирования Алексея Воеводина обвинили по меньшей мере в двух нераскрытых убийствах конца 2003 года в Северной столице. NEWS.ru узнал подробности преступлений, которые не могли расследовать почти два десятилетия, а также вспомнил, что из себя представляла ультраправая группировка, совершавшая кровавые расправы в том числе и над детьми.

«Всплыли какие-то детали»

Накануне Басманный суд Москвы арестовал до 4 января 37-летнего Романа Орлова и 38-летнего Дениса Буракова, ранее носившего фамилию Харчев и известного в определённых субкультурных кругах как Пэрри. Одновременно в Петербурге Ленинский суд избрал аналогичную меру пресечения в отношении 36-летнего Андрея Романова, носившего ране фамилию Костраченков и прозвище Мардук. Все трое по версии следствия проходят обвиняемыми по п.п. «ж» и «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство, совершённое организованной группой по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.

Речь идёт об участниках существовавшей в Петербурге в первой половине 2000-х ультраправой группировки БТО, причастной к серии убийств и вооружённых нападений по национальному признаку уроженцев Кавказа, Африки, Азии и Дальнего Востока. Лидерами этой неонацистской структуры были наци-скинхеды Дмитрий Боровиков, или Кислый, и Алексей Воеводин по кличке СВР («Сделано в России»). Первый был застрелен в 2006 году при задержании, второй с 2011 года отбывает пожизненный срок в колонии особого режима «Полярная сова» на Ямале. Последний вместе с Бураковым, Орловым и Романовым стал фигурантом дела об убийствах 2003 года, которые долгие годы оставались нераскрытыми.

По версии следствия, в ночь на 9 ноября 2003 года обвиняемые избили и зарезали мужчину возле дома на Искровском проспекте в Невском районе Петербурга. Как уточняет «Фонтанка», на теле погибшего нашли 56 ножевых ранений. Также досталось и его знакомому, который получил семь ударов, но смог убежать и выжил. Причиной конфликта стал «дерзкий разговор» прохожих с повстречавшими их неонацистами.

Следующее убийство, по версии следствия, произошло 26 декабря 2003 года в студгородке на Новоизмайловском проспекте. Жертвой преступников стал 19-летний студент-нанаец Сергей Бельды, по версии следствия, «имеющий ярко выраженную азиатскую внешность». Во время нападения ультраправые нанесли ему 68 ножевых ран, от которых он скончался в больнице, напоминает Telegram-канал «112».

Фото: Кошелев Ростислав/ТАСС В зале заседаний городского суда во время оглашения приговора членам банды неонацистов Боровикова - Воеводина

Срок предварительного следствия по делу об этих убийствах неоднократно продлевался, пока у оперативников Центра «Э» не появились данные и 16 ноября они совместно с ГУУР МВД РФ при поддержке спецназа Росгвардии задержали троих бывших участников БТО, проходивших по уголовных делам за расистские убийства, бандитизм и разжигание ненависти. Ранее, как пишет «Фонтанка», они проверялись на причастность к двум убийствам конца 2003 года, но найти доказательства смогли только сейчас.

Как рассказала NEWS.ru эксперт информационно-аналитического центра «Сова» (Минюстом РФ признан НКО-иноагентом) Вера Альперович, в 2011 году Роман Орлов получил 11 лет и 6 месяцев лишения свободы. Его признали виновным в убийстве гражданина КНДР Ким Хен Ика и «двух рандомных парней» Ростислава Гофмана и Алексея Головченко. Последний эпизод, по её словам, инкриминировался практически всем фигурантам дела БТО. Следствие считало, что лидеры группировки использовали эту историю, «чтобы связать всю банду кровью». После освобождения Орлов работал техником-испытателем.

Андрея Романова (Костраченкова) приговорили к восьми годам колонии, помимо смерти Ким Хен Ика, Гофмана и Головченко, ему инкриминировали убийство учёного Николая Гиренко, но, как вспоминает Вера Альперович, присяжные сочли его заслуживающим снисхождения. Последнее время Романов трудился монтажником в строительной компании.

Дениса Буракова (Харчева) осудили на семь лет и два месяца заключения во всех инкриминируемых эпизодах, а столь незначительный срок заключения он получил за то, что давал показания на подельников и поскольку задержали их ещё в 2006 году, а суд был в 2011-м, ему после приговора осталось сидеть пару лет. Перед недавним задержанием он был менеджером по продажам квартир.

Как указывает судья Басманного суда Ирина Гусева, которая накануне отправила в СИЗО Буракова и Орлова, предоставленные СК материалы «свидетельствуют об обоснованности подозрений органов предварительного расследования в причастности [фигурантов] к совершению» убийства. Дело ведёт главное следственное управление СК РФ.

Однако, как заявил NEWS.ru адвокат Матвей Цзен, занимающийся правовой защитой националистов, к раскрытию дел 20-летней давности он относится скептически, поскольку «реальная доказательственная база по ним состоит в сомнительных рассказах разных сомнительных людей».

Как показывает история с Марцинкевичем — заставить ложно «признаться» можно кого угодно в чём угодно, — заявил Цзен, имея в виду дело об убийствах 2000-х годов, в которых незадолго до гибели за решёткой признавался неонацист Максим Марцинкевич, также известный как Тесак.

Вера Альперович предполагает, что дело 2003 года сегодня могло «всплыть» по нескольким причинам. Одной из них может быть, как и в случае с Тесаком, признание находящихся в заключении фигурантов дела БТО.

За решёткой [из членов группировки] остались только трое, это осуждённые пожизненно Алексей Воеводин и Артём Прохоренко, а также севший позже на 18 лет Андрей Малюгин. О том, что c ними происходило примерно то же, что и с Марцинкевичем, я не знаю, но такой вариант, безусловно, исключить нельзя. Соответственно, в связи с разбором дела «Тесака и компании» в Москве, возможно, взялись и за старые «висяки» [в Петербурге] тоже, — не исключает собеседница NEWS.ru.

Также она напомнила, что по делу БТО было много эпизодов, которые не смогли доказать, а теперь, возможно, всплыли какие-то детали в связи с вновь открывшимися обстоятельствами: «Например, решили доделать анализ ДНК или ещё что-то».

Третья версия, по мнению Веры Альперович, может быть связана с тем, что «сейчас, в связи новыми жизненными обстоятельствами и политическими реалиями, за праворадикальной средой активно присматривают и шерстят правоохранительные органы». Она напомнила, что в Москве расследуется громкое дело о подготовке покушения на Владимира Соловьёва. Фигурантами его стали «так же, как и бэтэошники, герои нулевых» — неонацисты из группировки NS/WP (организация признана террористической, деятельность в РФ запрещена).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Соловьев

Наследие свинцовых нулевых

БТО была создана в 2003 году Дмитрием Боровиковым и Алексеем Воеводиным — участниками ультраправых субкультур и выходцами из действовавших в Петербурге и Ленинградской области неонацистских банд «Шульц-88» и Mad crowd. Организация действовала как подпольная боевая группа, занимающаяся убийствами «инородцев». На её счету целый ряд нападений и грабежей, а также не менее 10 смертей, включая такие резонансные, как жестокая расправа над восьмилетней Хуршедой Султоновой в феврале 2004 года, а также убийство учёного-этнографа Николая Гиренко в июне того же года. Большинство членов группировки было задержано в 2006 году.

На след БТО первоначально вышли не силовики, а Агентство журналистских расследований (АЖУР), которому удалось установить контакт с двумя членами группировки, пожелавшими дать интервью после того, как летом 2004 года по инициативе Боровикова его боевики совершили коллективное убийство Ростислава Гофмана и его друга Алексея Головченко. Как рассказала NEWS.ru Вера Альперович, одним из тех, кто встретился с журналистом Евгением Вышенковым, был Андрей Костраченков, ныне Романов, сыгравший ключевую роль в раскрытии банды. Из-за этого он, вероятно, и сменил фамилию, как и Денис Харчев, ставший Бураковым из-за сотрудничества со следствием.

На ультраправых ресурсах их обвиняли в «сдаче» БТО, называли предателями, достойными смерти, — отметила Альперович.

В июне 2011 года Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор членам БТО, в том числе фигурантам нового уголовного дела. Лидер группировки Алексей Воеводин получил пожизненный срок. Позднее он дал признательные показания по делу о нападении на прохожего в феврале 2004 года, от которого тот скончался. В итоге ему прибавили шесть лет заключения.

В 2016 году Алексей Воеводин, уже находясь в колонии особого режима «Полярная сова» на Ямале, убил заключённого Валерия Захаркина вместе с членом банды «Тверские волки» и соучастником убийства шансонье Михаила Круга Александром Агеевым. Из опубликованного правозащитным проектом Gulagu.net протокола допроса неонациста следует, что вместе с Агеевым Воеводин якобы избивал арестантов за то, что они не соблюдали режим и «необоснованно жаловались на сотрудников колонии». По утверждению проекта, излюбленным методом Воеводина было избиение куском мыла, завёрнутым в ткань, чтобы на теле не оставалось следов.

В октябре 2021 года в суде Ямало-Ненецкого автономного округа начался процесс над Алексеем Воеводиным, Александром Агеевым и оперативником «Полярной совы» Игорем Нестеренко. Первых двух обвинили в убийстве, нанесении тяжких телесных повреждений и истязаниях, а третьего — в превышении должностных полномочий и организации истязаний заключённых. Он, как следует из показаний неонациста, предложил тому сразу после этапа в колонию «оказать ему помощь по работе с осуждёнными, которые необоснованно жалуются на администрацию учреждения, а также не соблюдают правила внутреннего распорядка». В ответ на согласие сотрудник ФСИН якобы предложил основателю БТО «бытовые поблажки, а именно смотреть больше видео, получать продукты питания в любой день и т. п.».

В 2021 году Воеводин по видео-конференц-связи участвовал в судебном заседании по иску Генпрокуратуры о запрете неонацистской группировки «Невоград» (организация признана террористической, деятельность в РФ запрещена). Надзорное ведомство называло его одним из лидеров этого объединения, однако в разные годы под такими названиями в Северной столице действовало несколько ультраправых формирований, использующих его также как альтернативный топоним Петербурга.