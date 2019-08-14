В Карачаево-Черкесии прокуратура и чиновники «кошмарят» летнюю школу, созданную общественницей и журналисткой для детей из сельской местности. Одна смена лагеря уже фактически сорвана. Его организаторы уверены, что причина проста — получив на проект бюджетные деньги, в том числе президентский грант, они не поделились «с кем надо».

Взрослые, с которыми хочется дружить

С 2017 года в Ногайском районе Карачаево-Черкесии действует летняя развлекательная школа «Балапанлар» («Детки») для детей из отдалённых аулов. Там их в игровой форме мотивируют к развитию и социальной ответственности. Школу организовала Бэлла Шахмирза, уроженка этих мест, которая в последние годы живёт в Италии, где работает переводчиком и ведущим одной из новостных программ на миланском телевидении. В Милан Бэлла переехала, выиграв грант на обучение за рубежом. Но ещё учась в МГУ, она интересовалась социальными проектами, в частности помощью детским домам. Её летняя школа делается на гранты с привлечением преподавателей-волонтёров, работающих бесплатно. Сама Шахмирза третий август подряд специально для этого приезжает в родной для неё Ногайский район. По её словам, она всегда интересовалась низовыми социальными инициативами, так как убедилась, что они могут сильно изменить жизнь небольших сообществ.



Каждый раз школа организовывалась на разных площадках. В первый год в ней участвовали 87 детей, во второй — 250. Участие бесплатно, но предусмотрен добровольный членский взнос в размере 1700 рублей, который, соответственно, можно не платить — этим правом пользуются около 30% родителей, отдающих отпрысков в «Балапанлар».

Это нужно просто для того, чтобы люди относились к занятиям своих детей ответственно. Я очень не люблю, когда к этому относятся как к халяве, — пояснила News.ru Бэлла Шахмирза, добавив, что фактическая стоимость учебной программы оценивается в 12 тыс. рублей.

balapanlar/instagram.com

Само же финансирование велось из бюджета. В прошлом году проект Бэллы финансировался по тендеру республиканского Министерства по делам национальностей, а в нынешнем она получила на школу президентский грант, для чего пришлось создать общественную организацию — Центр социальных инновационных технологий «Заман».

Программа очень широкая, частично пересекающаяся со школьной, но гораздо разнообразнее — от танцев, театральных кружков и английского языка до физических и химических опытов. В школу приезжали с лекциями астрономы из обсерватории в Архызе. Занятия строятся вокруг неформального общения и интерактивных методов, где дети — участники происходящего, а не пассивные слушатели.

Обычно взрослые для детей — это такие опасные существа, с которыми не стоит ничем делиться. А тут мы привозим таких взрослых, с которыми им хочется дружить, — говорит Бэлла.

Дети сами придумывают сценарии спектаклей, привязывая их к социальным проблемам. К примеру, в начале нынешней, сорванной смены одна из девочек ставила спектакль о школьной травле одних учеников другими на основе своих интервью, собранных у других детей.

Проверки запугали всех

Деятельность лагеря «Балапанлар» лицензирования не требует, так как формально остаётся всего лишь формой досуга, кружка, не претендуя на выдачу каких-либо сертификатов об образовании или замену классических учебных заведений. «Мы даём детям возможность попробовать то, что в школе они бы не попробовали», — резюмирует Бэлла Шахмирза суть своего проекта.

Есть ещё один момент, для чего наша школа нужна, — поясняет Бэлла. — Модно быть из Москвы, модно быть из Питера, модно быть из Нью-Йорка. Не модно быть из аула. Сразу ассоциации: «с гор спустился», «лицо кавказской национальности». Человек из провинции — это немного «недо...». Тут действительно люди не ходят в театр, кино, кружки, потому что здесь этого нет. Мы привозим это к ним.

С самого начала некоторые в Карачаево-Черкесии отнеслись к инициативе своей бывшей соотечественницы с подозрением. В первый год лагерь навещали сотрудники ФСБ, которых, по словам Бэллы, интересовало её иностранное гражданство. Предвестником настоящих проблем стала прокурорская проверка, которая касалась использования денег, выделенных на школу Министерством по делам национальностей КЧР в 2018 году. Она началась в марте нынешнего года, шла пять месяцев и нарушений не выявила.

Эти проверки запугали всех, во многом из-за этого у нас в этом году не состоялась летняя школа, — говорит Бэлла Шахмирза.

По её словам, сначала её организация получила запрос из прокуратуры с двумя вопросами — выигрывала ли она тендер и имеет ли образовательную лицензию. Одновременно в разных местах республики прокуратура начала опрашивать преподавателей — участников команды «Балапанлара», учеников и их родителей, районных чиновников с целью подтвердить подозрение, что организация, взяв бюджетный тендер на летнюю школу, фактически её в 2018-м году не проводила.

Бэлла Шахмирза в разговоре с News.ru пояснила, что формально её организация была лишь субподрядчиком в проведении лагеря, а тендер первоначально выиграла другая НКО, которая привлекла для исполнения АНО «Заман». Что сути дела нисколько не меняет: летний лагерь проводился, на его открытие приезжали первые лица района, а сам ход занятий освещался в республиканских и федеральных СМИ. Всё это совпало с резким изменением отношения со стороны местных чиновников: в августе текущего года они неожиданно отказались предоставить Бэлле площадку для проведения школы. Это выглядело следующим образом: глава Ногайского района Энвер Керейтов заверил, что Шахмирза и её подопечные могут воспользоваться зданием одного из образовательных учреждений, однако в условленный день туда детей не пустили, оставили стоять под дождём, да ещё и пригрозили вызвать наряд полиции для разгона этого «несанкционированного митинга». Первую смену лагеря, тем не менее, провести удалось, вторую — уже нет.



На самом деле причина банальна — мы просто не поделились и на нас обиделись. Непонятен уровень [заказа], но где-то очень высоко. Они осознали, что мимо них прошли какие-то деньги, и решили нас на этом «закошмарить». В прямом смысле слова закошмарить, — рассказала Шахмирза, признав при этом, что подобных предложений от властей не поступало, но это, по-видимому, неформально предполагалось.

Утренний визит

Как рассказывает основательница «Балапанлара», учителей, работавших бесплатно, вызывали для дачи объяснений и оказывали давление, обвиняя в том, что на самом деле они получали деньги и делили их вместе с Бэллой — несмотря на то, что с ними имелись договоры безвозмездного оказания услуг.

balapanlar/instagram.com

Затем ко мне рано утром в родительский дом пришёл прокурор в сопровождении полиции и представителей МЧС, а также неких людей в гражданской одежде, всего семь человек. Они пытались попасть с проверкой внутрь жилья — якобы я там, в этом доме, провожу летнюю школу и об этом поступило анонимное сообщение, — говорит Бэлла. Этот визит, произошедший 8 августа, она записала на видео с помощью камеры смартфона.



В разговоре с News.ru адвокат Мадина Ворукова, представляющая интересы Бэллы Шахмирзы и её организации, назвала происходящее правовым беспределом.

Прокуратура очень жёстко нарушает конституцию. Два раза они пытались проникнуть к Бэлле в дом, нарушая неприкосновенность жилища, при этом размахивая постановлением о проверке некоей сельской школы. Второй раз рвались, не показывая никакой бумаги. Они действуют не в рамках закона, а в рамках какого-то психологического давления, особенно учитывая специфику кавказского региона и сельской местности, где все друг друга знают, — поясняет Ворукова.

Адвокат заявила, что действия местных надзорных органов она обжалует в Генеральной прокуратуре.

На вопрос News.ru старший помощник прокурора Карачаево-Черкесии Елена Дармограева затруднилась сказать, в чём претензии ведомства к школе «Балапанлар». Она отметила, что очередная проверка должна закончиться в 30-дневный срок, который пока не истёк. При этом, по словам представителя прокуратуры, проверка начата по обращению администрации Ногайского района республики.

Позвонив в администрацию района, корреспондент News.ru не смог получить пояснений относительно этой ситуации. Не назвав своего имени и должности, сотрудница муниципалитета сказала, что главы района на месте нет, а кто может прокомментировать причины обращения в прокуратуру по поводу летней школы, она не знает. Этот вопрос она обещала уточнить и связаться с корреспондентом, чего в итоге сделано не было. News.ru будет следить за развитием событий вокруг летней школы Бэллы Шахмирзы.