Взломан аккаунт инициатора уголовного дела против Шабутдинова Mash: мошенники взломали аккаунт Калистратовой, подавшей в суд на Шабутдинова

Фото: t.me/moscowcourts

Аяз Шабутдинов

Мошенники взломали аккаунт москвички Натальи Калистратовой, которая написала заявление в правоохранительные органы на блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, в мессенджере WhatsApp, сообщил Telegram-канал Mash. По словам девушки, так ей мстят за уголовное дело в отношении «инфобизнесмена».

Как передает канал, злоумышленники от имени Калистратовой рассылают ее знакомым просьбы занять деньги. Девушка уверена, что неизвестные пытаются украсть ее личные данные, чтобы в дальнейшем шантажировать.

Шабутдинова задержали в минувшую пятницу, 3 ноября, после его приезда из Вены в Москву. «Инфобизнесмена» обвиняют в особо крупном мошенничестве. Согласно версии следствия, блогер обманывал граждан ложными обещаниями научить предпринимательской деятельности для дальнейшего получения сверхдоходов. Шабутдинов предлагал приобрести его тренинги, вебинары и образовательные программы, которые якобы могут помочь вести успешный бизнес. Потерпевшие по делу, которыми признаны восемь человек, заключили с блогером договоры на сумму от 100 000 до 1,9 млн рублей.

Таганский суд Москвы отправил Шабутдинова под арест до 16 декабря. Его отказались отпускать под залог, поскольку блогер имеет паспорт иностранного государства и может скрыться за границей.