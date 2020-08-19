Вызвавший восхищение Медведева трамвай найден заброшенным в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Инновационный зеркальный трамвай R1(Russia One), которым когда-то восторгался экс-президент РФ Дмитрий Медведев, найден в промзоне на окраине Екатеринбурга.

По данным URA.RU, в 2014 году трамвай с Wi-Fi, GPS и ГЛОНАСС-навигацией был главным экспонатом выставки «Иннопром». Тогда он вызвал восхищение у Медведева, а также привлёк внимание промышленных дизайнеров компаний Mercedes, BMW, Apple и Sony. В 2015 году ожидалось введение трамвая в эксплуатацию, а к чемпионату мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге должны были появиться 50 таких вагонов.

Сейчас трамвай находится в промзоне Екатеринбурга на улице Фронтовых Бригад. Перед ним размещена табличка «Трамвайное производство», раньше стоявшая на выставке. Модель находится за забором, однако охраны рядом с ним нет.

Это был концепт трамвая, и его инновационные идеи воплотились в последующих моделях, — заявили в пресс-службе завода «Уралтрансмаш», который разрабатывал R1.

Ранее NEWS.ru писал о том, что дискуссия разгорелась на странице мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова в Facebook. Комментаторы раскритиковали 10 трамваев, которые мэр Москвы Сергей Собянин бесплатно отдал по обращению главы Бурятии Алексея Цыденова.