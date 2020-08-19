Вызвавший восхищение Медведева трамвай найден заброшенным в Екатеринбурге

Инновационный зеркальный трамвай R1(Russia One), которым когда-то восторгался экс-президент РФ Дмитрий Медведев, найден в промзоне на окраине Екатеринбурга.
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Сейчас трамвай находится в промзоне Екатеринбурга на улице Фронтовых Бригад. Перед ним размещена табличка «Трамвайное производство», раньше стоявшая на выставке. Модель находится за забором, однако охраны рядом с ним нет.
Это был концепт трамвая, и его инновационные идеи воплотились в последующих моделях, — заявили в пресс-службе завода «Уралтрансмаш», который разрабатывал R1.
Ранее NEWS.ru писал о том, что дискуссия разгорелась на странице мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова в Facebook. Комментаторы раскритиковали 10 трамваев, которые мэр Москвы Сергей Собянин бесплатно отдал по обращению главы Бурятии Алексея Цыденова.
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