Вывозные рейсы доставят россиян домой из ОАЭ и Таиланда

https://static.news.ru/photo/d324281c-879b-11ea-a713-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siegfried Grassegger/http://imagebroker.com/Global Look Press

Жители РФ 26 апреля 2020 года вернутся домой из Таиланда, ОАЭ, с Бали. Вывозные рейсы организуют компании «Россия», «Аврора», «Уральские авиалинии».

Лайнеры доставят граждан в Самару, Сочи, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Иркутск, Самару, Уфу и Екатеринбург, передаёт сайт стопкоронавирус.рф.

Кремль на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа с 27 марта 2020 года прекратил регулярные и чартерные перелёты с другими странами. С 31 марта РФ уменьшила количество вывозных рейсов, а также установила ограничение на число прибывающих пассажиров.

В РФ коронавирус обнаружили у 74788 человек. Зафиксировано 682 летальных исхода. В мире заразились более 2,9 млн жителей, скончались более 202 тысяч. Больше всего жертв COVID-19 в США, Испании, Франции, Германии и Великобритании. Излечились более 817 тысяч граждан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа из 199 граждан России, захотевших покинуть индийский штат Гоа из-за ситуации с COVID-19, вылетела 24 апреля 2020 года в Новосибирск и Екатеринбург. Об этом рассказали представители генконсульства РФ в Мумбаи.