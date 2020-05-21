Вывозной рейс прибыл в Россию несмотря на смертельный ураган в Индии

https://static.news.ru/photo/e1009808-9c0e-11ea-a6b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт авиакомпании Royal Flight с российскими туристами из Индии прибыл в Екатеринбург. Вывозному рейсу не помешал даже разрушительный тропический циклон, в результате удара которого погибли около 80 человек.

Тем не менее добираться до аэропорта людям пришлось с приключениями. Время от времени им приходилось помогать местным жителям убирать с автотрасс поваленные ветром деревья, сообщает «Ридус».

Последствия урагана ощущались и в воздушной гавани: там около лётного поля обрушились несколько ангаров.

Впрочем, на самом полёте нештатная ситуация никак не отразилась, и воздушное судно благополучно прибыло в пункт назначения.

Тем же рейсом, уточняет издание, помимо уральцев на родину вернулись и жители столичного региона, им пришлось добираться до дома с пересадкой. При этом полёт продолжить предстояло тому же воздушному судну. Однако регламент требовал, чтобы люди на время покинули салон.

В общей сложности вывозным рейсом из Индии эвакуировали 205 человек. Самолёт забрал 104 россиян в Тривандруме, остальные поднялись на борт в Калькутте.

По данным российского посольства, с момента введения ограничений на международные полёты из Индии удалось вывезти более трёх тысяч человек. Новых вывозных рейсов ждут ещё более 2,5 тысячи россиян.

Ранее NEWS.ru писал, что только за последнюю неделю в страну из иностранных государств были доставлены вывозными рейсами 3,2 тысячи россиян. В общей сложности с середины марта в Россию вернулись более 230 тысяч туристов.