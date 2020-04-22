Вывозной рейс из Аликанте в Нижний Новгород перенесли на неопрделённый срок

https://static.news.ru/photo/af2caff4-84be-11ea-9682-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рейс «Уральских авиалиний», который должен был 24 апреля вывезти россиян из Аликанте (Испания) в Нижний Новгород, перенесён на неопределённое время.

Минкомсвязь РФ сообщает об этом в Telegram-канале, созданном ведомством для помощи российским гражданам в возвращении из-за рубежа во время пандемии коронавируса. Уточняется, что речь идёт о рейсе SVR 3640.

Как передавал NEWS.ru, в «Аэрофлоте» заявили, что с февраля перевозчик вывез более 50 тысяч застрявших в других странах из-за коронавируса россиян. Организацией подобных рейсов компания занимается под руководством Минтранса, Минкомсвязи, Росавиации и МИД.