Высоцкий: семья Захарова выбросила присланный Ефремовым венок

https://static.news.ru/photo/58dd0fd6-e20b-11ea-94ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свидетель защиты по делу актёра Михаила Ефремова, его друг и коллега Никита Высоцкий, на заседании Пресненского суда 19 августа рассказал, как подсудимый и его товарищи пытались помочь семье погибшего в результате ДТП в центре Москвы Сергея Захарова.

По его словам, финансовую поддержку окружение Ефремова было готово предложить любому члену семьи покойного. И это, подчеркнул Высоцкий, было не желание чего-то конкретного добиться. Просто так нужно, заметил артист.

Высоцкий сообщил, что не стоит преувеличивать возможности Ефремова и его друзей.

Не надо преувеличивать, что мы сможем засыпать их деньгами, но мы можем им помочь. Но была конфронтация. И сейчас ситуация «висит» и требует разрешения, — сказал в суде свидетель защиты.

Он также сообщил, что к родным Захарова ездил сын режиссёра Александра Митты. Брату покойного звонил актёр Сергей Гармаш. Однако родственник Захарова перенаправил артиста к своему адвокату.

Кроме того, как рассказал Никита Высоцкий, представители подсудимого прислали на могилу погибшего венок. Однако члены семьи Захарова его выбросили, сообщает KP.RU.

8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.

Ефремову за содеянное грозит от 5 до 12 лет заключения. Артисту вменяют «нарушение правил дорожного движения и эксплуатацию транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённом в состоянии опьянения».

Как ранее передавал NEWS.ru, Высоцкий в суде назвал Ефремова разносторонним, одарённым и верующим человеком. Свидетель подчеркнул, что у актёра шестеро детей, он ответственный отец.