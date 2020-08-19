Высоцкий: семья Захарова выбросила присланный Ефремовым венок

Свидетель защиты по делу актёра Михаила Ефремова, его друг и коллега Никита Высоцкий, на заседании Пресненского суда 19 августа рассказал, как подсудимый и его товарищи пытались помочь семье погибшего в результате ДТП в центре Москвы Сергея Захарова.
По его словам, финансовую поддержку окружение Ефремова было готово предложить любому члену семьи покойного. И это, подчеркнул Высоцкий, было не желание чего-то конкретного добиться. Просто так нужно, заметил артист.
Высоцкий сообщил, что не стоит преувеличивать возможности Ефремова и его друзей.
Не надо преувеличивать, что мы сможем засыпать их деньгами, но мы можем им помочь. Но была конфронтация. И сейчас ситуация «висит» и требует разрешения, — сказал в суде свидетель защиты.
Он также сообщил, что к родным Захарова ездил сын режиссёра Александра Митты. Брату покойного звонил актёр Сергей Гармаш. Однако родственник Захарова перенаправил артиста к своему адвокату.
Кроме того, как рассказал Никита Высоцкий, представители подсудимого прислали на могилу погибшего венок. Однако члены семьи Захарова его выбросили,
8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.
Ефремову за содеянное грозит от 5 до 12 лет заключения. Артисту вменяют «нарушение правил дорожного движения и эксплуатацию транспортных средств, повлёкшее смерть человека и совершённом в состоянии опьянения».
Как ранее передавал NEWS.ru, Высоцкий в суде назвал Ефремова разносторонним, одарённым и верующим человеком. Свидетель подчеркнул, что у актёра шестеро детей, он ответственный отец.
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