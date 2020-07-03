Выпускные и утренники запрещены в детсадах, школах и вузах до 2021 года

https://static.news.ru/photo/625a1e82-bd71-11ea-b9bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия вроде утренников и выпускных в детсадах, вузах и школах из-за коронавируса до 2021 года. На этот же срок продлён запрет на палаточные лагеря за пределами своих регионов.

Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций, — говорится в сообщении ведомства.

Следствием запрета стало решение провести выпускные в ряде областей онлайн. Очно будут праздновать окончание учебного заведения выпускники только в 17 регионах страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роспотребнадзор представил санитарные требования к работе детских учреждений в условиях пандемии коронавируса. Они опубликованы на сайте ведомства. Документ действует до 1 января 2021 года и содержит правила устройства, содержания и организации работы образовательных организаций для детей и молодёжи.