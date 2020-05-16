Выплаты врачам занижались в 35 медучреждениях Владимирской области

https://static.news.ru/photo/744d9868-976e-11ea-8691-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Занижение компенсаций медицинским работникам в 35 учреждениях выявили сотрудники прокуратуры Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В 35 учреждениях здравоохранения области такие выплаты производились с нарушениями требований федерального законодательства не за все время работы, — пояснили в ГП РФ.

Постановления прокуроры вынесли главным врачам больниц во Владимире, Коврове, Гусь-Хрустальном, а также в Муромском, Александровском, Камешковском, Судогодском, Вязниковском, Петушинском, Собинском, Селивановском Гороховецком, Кольчугинском, Меленковском, Юрьев-Польском и Киржачском районах и в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) город Радужный.

В сообщении отмечается, что по требованию прокуроров медработникам некоторых больниц уже пересчитали выплаты, а полное устранение нарушений находится под контролем областной прокуратуры.

Сейчас в мире коронавирусом заражены более 4,5 млн человек. Жертвами COVID-19 стали более 307 тысяч человек, более 1,6 млн выздоровели. В России к 16 мая зафиксировано 272 043 случая коронавирусной инфекции. За сутки их число увеличилось на 9200. С болезнью справились 63 166 человек. Умерли 2537 человек, из них 119 скончались за последние сутки.

В Москве коронавирусом заражены 138 969 человек, 26 032 выздоровели, 1432 умерли. Из них 74 — за последние сутки.

Как писал NEWS.ru, ранее врачи скорой на Кубани пожаловались на невыплату надбавок.