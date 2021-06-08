Выключить морозильник: вернёт ли Шмаков индексации работающим пенсионерам

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой вмешаться в решение вопроса о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, от которой власти отказались с начала 2016 года. Весной парламентарии вносили проекты законов о возвращении надбавок, но кабмин не одобрил ни одного варианта, а «Единая Россия» отклонила их в Госдуме. NEWS.ru решил выяснить, почему даже лояльный профлидер обеспокоился отказом повышать выплаты и как это может быть связано с пенсионной реформой 2018 года.

Узок круг этих реформаторов

В обращении Шмакова Путину отмечается, что затянувшаяся пауза с исполнением поручения главы государства о возобновлении индексации пенсий не позволяет улучшить материальное положение тысяч граждан.

Необходимо устранить допущенную несправедливость, вернуть недоплаченные суммы, восстановить индексацию и справедливое формирование пенсионных прав, исключив ограничение по баллам для работающих пенсионеров, — сказано в письме главы ФНПР.

Тему отмены заморозки индексации выплат для работающих пенсионеров Шмаков и Путин обсуждали на встрече в конце 2020 года. Тогда глава официальных профсоюзов назвал отмену повышения пенсий антиконституционной.

Сейчас у нас в Конституции написано о том, что регулярная индексация пенсий. Там не написано каких — работающих пенсионеров, неработающих пенсионеров, — там просто: индексация пенсий. Если человек свою пенсию заработал, заслужил её тем, что он на протяжении длительного времени вносил взнос в Пенсионный фонд, то дальше никакой дискриминации тоже не должно быть, — заявил глава ФНПР.

Путин согласился с тем, что данный вопрос «требует дополнительного рассмотрения». По его словам, есть элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией.

Речь идёт о 14 млн человек — столько работающих пенсионеров насчитывается в нашей стране.

Выплаты работающим пенсионерам не индексируются с 1 января 2016 года. Как и в случае с повышением возраста выхода россиян на заслуженный отдых в 2018-м, власти объясняли это нововведение необходимостью уменьшения дефицита Пенсионного фонда. Оппозиция неоднократно выступала за возврат к индексации страховых пенсий, но её инициативы всякий раз блокировались.

Глеб Меркулов/NEWS.ru

Так произошло и после «исторической» предновогодней беседы Путина и Шмакова: в марте Госдума голосами депутатов от «Единой России» отклонила сразу три законопроекта о возвращении индексации работающим пенсионерам. Один из них был разработан «Справедливой Россией», второй — ЛДПР, третий — сенатором Василием Иконниковым. Тогда представитель партии власти Светлана Бессараб раскритиковала законопроекты и призвала дождаться решения президента.

В интервью NEWS.ru она призналась, что нужно восстанавливать справедливость, однако отметила, что «сегодня пенсии индексируются в соответствии с законом, но индексированные пенсии пенсионеру не выплачиваются до тех пор, кока он не прекратит трудовые отношения».

У нас не от хорошей жизни было принято такое решение [о заморозке индексации], и пути назад не было. В 2016 году у нас было 15 млн работающих пенсионеров. Работодатели, соответственно, выплачивали взносы в фонд пенсионного страхования РФ. Сегодня у нас осталось официально работающих пенсионеров менее 10 млн человек. За четыре с небольшим года большинство из 5 млн пенсионеров, скорее всего, ушли в тень, а это значит, что их работодатели перестали выплачивать страховые взносы. Часть пенсионеров из тех, которые как бы не работают, ежегодно увольняются на соответствующий период, чтобы получить индексацию пенсий. На мой взгляд, восстанавливать справедливость необходимо, поскольку помимо прибавок, которые работающий пенсионер может получить за год, это примерно 300 рублей — увеличение пенсии за весь проработанный период в течение календарного года. Это, конечно, несоизмеримо мало для того, чтобы заинтересовать пенсионера. Светлана Бессараб депутат Госдумы депутат Госдумы

Парламентарий считает необходимым разработать «соответствующие инструменты, которые позволили бы увеличивать заинтересованность будущих пенсионеров, чтобы откладывать выход на пенсию с тем, чтобы её, возможно, в течение 10 лет, например, удвоить». Такие инструменты, по словам Бессараб, работают за рубежом, и есть шанс, что будут действовать и в РФ, если станут «прозрачными, понятными и доступными». Она напомнила, что после встречи Путина и Шмакова 29 декабря 2020 года президент поручил правительству разработать соответствующие предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.

Я думаю, что сегодня идёт пробуксовка в этом вопросе в связи с тем, что потребуется дополнительно в бюджете Пенсионного фонда изыскать, по разным расчётам, от 0,5 до 1,5 трлн рублей. Это, конечно, колоссальные деньги. Но я думаю, что вопрос так или иначе будет решён, — добавила Бессараб.

Её коллега по Госдуме из ЛДПР Сергей Иванов в 2018 году критиковал повышение пенсионного возраста, а также выступил в защиту отклонённого законопроекта об отмене заморозки индексации выплат работающим пенсионерам. В сложившейся ситуации он видит как экономические, так и политические причины.

Всё зависит от того, кто и как планирует бюджет. У вас, например, есть бюджет и вы говорите: «Знаете, несмотря на то что у меня дети бегают оборванные и голодные, у меня забор покосился и водопровод прохудился, я возьму и помогу соседу, а также дам ему кредит на $1 млрд». Со стороны это кажется ненормальным. Что за глупые хозяева, которые не чинят свой дом, не заботятся о детях и приводят в упадок собственное хозяйство? Но проблема в том, что у нас решения принимают не депутаты Госдумы, не Совет Федерации, а один человек или какой-то узкий круг. Именно потому, что так устроена эта ситуация, власти отказываются от индексации пенсий работающим пенсионерам. Сергей Иванов депутат Госдумы депутат Госдумы

По данным Иванова, в стране достаточно средств, которые в виде налогов выплачивают в том числе работающие пенсионеры и их работодатели. И этих ресурсов вполне хватает, чтобы платить людям пенсии. Однако ситуация идёт к тому, что «так называемое демографическое древо выглядит очень плачевно», полагает парламентарий, и уже через 20 лет в РФ «катастрофически не будет хватать людей, которые войдут в трудоспособный возраст, начнут работать и, стало быть, платить деньги в Пенсионный фонд, из которого надо будет финансировать пенсионеров».

Даже если они не уедут, не уйдут в тень и будут честно платить налоги, у нас получится, что «на одного араба будет семь прорабов». Точнее, не прорабов, а тех, кто нуждается в выплате пенсий. Поэтому неизбежно через какое-то время наша пенсионная система опять зайдёт в тупик, если государство не будет отдельно, из каких-то других источников финансировать Пенсионный фонд, — подчеркнул Иванов.

В этой связи депутат посоветовал россиянам «самостоятельно копить на старость, откладывать или ещё как-то поступать, так как на государство можно не надеяться — оно не захочет делиться доходами от продажи сырьевых ресурсов, которые валом валят на Запад и Восток».

Изображение недовольства

Сергей Иванов пессимистически оценивает роль профсоюзов в современной России, полагая, что в стране их как таковых нет, а есть «их жалкое подобие». В связи с этим он не ожидает деятельной активности от ФНПР в этом направлении.

Я не помню, чтобы эти «профсоюзы» защищали права трудящихся так, как это было хотя бы 100 лет назад, когда профсоюзы диктовали свои условия работодателям, устраивали забастовки, не пускали штрейкбрехеров. Сейчас они живут наследием тех советских профсоюзов, которые не защищали своих членов, а только путёвки в санатории распределяли, — резюмирует депутат.

С ним отчасти согласен преподаватель МГУ и активист независимого профсоюза «Университетская солидарность» Михаил Лобанов. Учёный полагает, что ФНПР — это структура, которая срослась с «Единой Россией» и «печётся только о сохранении собственности, доставшейся ей со времён СССР». Обществу же нужны «настоящие профсоюзы, способные отстаивать и права сегодняшних работников, и интересы вчерашних, вышедших на пенсию». Однако, как заявил Лобанов в интервью NEWS.ru, ситуация с пенсиями и пенсионной реформой «настолько вопиющая», что «полностью сервильному руководству ФНПР» приходится «изображать своё недовольство».

Правительство по-прежнему пытается решить текущие краткосрочные проблемы с нехваткой средств за счёт бедной части общества. Эти проблемы вызваны предшествующей недальновидной экономической и налоговой политикой. Власти ненадолго затыкают дыры, но создают новые и новые проблемы. Растущий разрыв в пенсиях между работающими и неработающими пенсионерами ведёт к тому, что первые переходят на работу без оформления. Это значит, что они теряют защиту своих прав со стороны трудового законодательства, становятся бесправными перед лицом работодателя, а бюджет и Пенсионный фонд недополучают налоги и отчисления с их зарплат. Михаил Лобанов представитель первичной организации профсоюза «Университетская солидарность» в МГУ представитель первичной организации профсоюза «Университетская солидарность» в МГУ

Учёный связывает заморозку выплат работающим пенсионерам с повышением в 2018 году возраста выхода россиян на заслуженный отдых. У этих и других мер «псевдоэкономии» общие корни — они снижают доходы небогатого большинства и сильно бьют по экономике.

Сергей Булкин/NEWS.ru

По мнению Лобанова, в долгосрочной перспективе проблему нехватки средств на пенсии нужно решать за счёт более справедливого обложения налогом сверхдоходов и крупных корпорации. Это должно сочетаться с реальной деофшоризацией экономики и пресечению схем ухода от налогов.

Это реально, но сегодняшние власти на это не идут, так как чиновники очень тесно связаны экономическими и семейными отношениями с владельцами крупных состояний, корпораций и топ-менеджментом предприятий. Без серьёзного давления снизу изменений добиться не получится, — полагает учёный.

Ранее в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, лидер липецкого отделения Партии Роста Вадим Ковригин назвал дискриминацией отсутствие индексации пенсий работающим россиянам. При этом он уверен, что возврат к действующей до 2016 года системе не нанесёт вреда экономике, поскольку расходы на данную меру «не сильно подорвут бюджет»: речь идёт не более чем о 20% пенсионеров, да и разрыв в пенсионном обеспечении работающих и неработающих относительно небольшой.

С Ковригиным согласен его однопартиец, бизнесмен из Мурманска Николай Пальченко. По его убеждению, забота о тех, кто не имеет возможности полноценно позаботиться о себе самостоятельно, — это одна из основных задач государства. Поэтому индексация пенсий «должна быть однозначно».

Вреда для экономики и бизнеса нет и быть не может. На что и где потратят деньги наши пенсионеры? Уж точно не в Куршевеле и уж точно не на импортную технику, не на биткойны, не на иностранные ценные бумаги или иностранную валюту. С самой высокой долей вероятности они их потратят в местных продуктовых магазинах на продукты, которые подешевле, то есть российского производства. Так что эти деньги точно не покинут экономику России. Чего не нельзя сказать, к примеру, о Фонде национального благосостояния или золотовалютных резервах, средства которых очень часто идут в иностранные экономики. Николай Пальченко бизнесмен бизнесмен

Также предприниматель подчёркивает, что пенсионный возраст было бы неплохо «вернуть таким, каким он был» до повышения 2018 года, а пенсионер должен работать, «только если он того хочет, а не потому, что вынужден».

Сергей Булкин/NEWS.ru

В свою очередь Бессараб поспешила всех успокоить, что для России неприемлемо ни дальнейшее повышение пенсионного возраста, ни «либерализация системы» с уничтожением системы государственных выплат по возрасту.

Сегодня пенсионный возраст уже выставлен на тот уровень, который является компромиссом между властью и обществом. Да, мировое сообщество, все страны мира, которые входят в клуб долгожителей, пошли по пути увеличения пенсионного возраста. Но Россия отстаёт и по долгожителям, и по размерам пенсии, поэтому тот пенсионный возраст, на который мы сегодня вышли, может, даже не вполне компромиссный, но уже установлен. Повышать его ни в коем случае нельзя, но, собственно, и снижать пенсионные выплаты тоже недостойно для социального государства, — подчёркивает депутат.

Бессараб считает, что самая актуальная задача для Минфина и Центробанка заключается в решении вопроса «по заморозке пенсии», поскольку «заморозка 2014 года просто ни в какие ворота не лезет» (речь идёт о продлённой Путиным до 2023-го заморозке накопительной части пенсии). Парламентарий отмечает, что это «механизм, который позволяет формировать достойный уровень пенсии у работающего, но заниматься этим вопросом нужно ещё смолоду». Поэтому, резюмирует Бессараб, если финансовые ведомства будут тянуть с этим вопросом, «то и будущее поколение не примет решение, каким образом формировать пенсионное обеспечение».