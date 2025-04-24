Вычислена схема идеального полива тюльпанов: будут красиво цвести весь май

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Хотите, чтобы ваши тюльпаны на огороде цвели в два раза дольше? Все возможно! Агрономы вычислили схему идеального полива и ухода за цветами, которая поможет сохранить их цветение и свежесть до конца мая.

Агрономы советуют обращать особое внимание на полив тюльпанов:

полив — ключевой момент! Поливайте тюльпаны раз в пять — семь дней, если нет дождей. Земля должна быть влажной на глубине 10 см, но без луж. Лучшее время — утро.

Также нужно не забывать об уходе:

подкормка — сразу после появления бутонов внесите калийно-фосфорное удобрение (1 ст. л. на 10 л воды). Это продлит цветение на одну-две недели;

защита от жары — в майскую жару притеняйте цветы в полдень, иначе они быстро отцветут;

удаление увядших цветков — обрывайте головки сразу после увядания, чтобы растение не тратило силы на семена;

мульчирование — слой опилок или травы сохранит влагу и защитит корни от перегрева.

Следуйте этим советам — и ваш цветник будет самым ярким в округе! Тюльпаны будут цвести весь май.

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