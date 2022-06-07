Выбежавшая с плакатом на ТВ Овсянникова отреклась от русской национальности

Фото: Соцсети

Марина Овсянникова

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова заявила, что не является «хорошей русской», и считает себя украинкой. Об этом она поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Вдобавок к этому она рассказала о намерениях сменить свою фамилию.

«Я не “хорошая русская”, я украинка. В знак поддержки Украины намерена сменить фамилию Овсянникова, на свою родную фамилию Ткачук», – поделилась женщина в соцсетях.

Обращаясь к украинцам, Овсянникова подчеркнула, что русский народ несет коллективную ответственность за события, происходящие на территории Украины, а количества введенных санкций против России недостаточно.

«Я не требую снятия санкций. Видимо их еще недостаточно», — рассказала экс-ведущая Первого канала.

Марина Овсянникова прославилась своим появлением с агитационным плакатом в прямом эфире новостей на Первом канале. Впоследствии она была обвинена по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия) и оштрафована на 30 тысяч рублей. Спустя некоторое время она покинула Россию и устроилась в немецкое издание Die Welt, где продолжила дискредитировать действия вооруженных сил России.