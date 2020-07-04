«Вы что творите»: в Саранске сняли на видео опасную детскую игру

https://static.news.ru/photo/3513bfaa-bdee-11ea-91f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Gebert/Global Look Press

Очевидцы опубликовали видео детской игры, которая зашла слишком далеко. Инцидент произошёл в Саранске в одном из домов на Волгоградской улице.

На кадрах видно, как ребёнок перелез через балкон на третьем этаже, повисел на руках снаружи и залез обратно в квартиру. Видео сняла неравнодушная прохожая, которая пригрозила позвонить в МЧС.

Вы что творите? Родители вам зачем жизнь дали, чтобы вы от неё отказывались? — возмутилась женщина.

Как писал NEWS.ru, ранее мальчик из подмосковного Раменского умер после падения с первого этажа своего дома. Несчастный случай произошёл в съёмной квартире дома № 14, который находится в посёлке Раос. Ребёнок был дома с 28-летней мамой и 27-летним отчимом.