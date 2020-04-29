Из-за введения карантинных мер многие российские вузы и студенты оказались в сложной ситуации. Переведённые на «удалёнку» учащиеся требуют перерасчёта стоимости обучения. Вузы не спешат снижать оплату за образовательные услуги и лишаться прибыли. Однако сделать это, возможно, придётся уже в судебном порядке.

Последние несколько недель апреля студенты и их родители активно обращаются во Всероссийский студенческий союз (ВСС). Они заявляют, что из-за лишения или снижения доходов оказались в безвыходном положении – платить за учёбу нечем, денег еле хватает на проживание. Многие студенты потеряли работу из-за закрытия на карантин кафе и ресторанов, где они подрабатывали. Об этом NEWS.ru рассказал председатель ВСС Олег Цапко.

Смягчить удар помогло бы снижение цены обучения для «платников» на время пандемии, ведь образовательная услуга предоставляется не в том формате, который закреплён в договоре, отмечает эксперт. В некоторых специальностях «удалёнка» в принципе не может заменить обучение в классе. Необходимость снижения оплаты также оправдана тем, что дистанционная форма обучения в разы дешевле очной и даже заочной.

Тем не менее глава Минобрнауки Валерий Фальков недавно заявил, что стоимость обучения в вузах на контрактной основе может быть пересмотрена только при снижении качества образования. Однако каким образом и кто должен его отследить, остаётся вопросом.

Каким образом студенты должны оценить качество образования в своём вузе? Им что, нужно скинуться и оплатить независимую оценку? Рособрнадзор, в свою очередь, занимается оценкой качества образования только в рамках аккредитационных процедур. Студентов и нас формулировка Минобрнауки не устраивает. Фактически предложенный инструмент невозможно использовать для изменения стоимости обучения. Никто не будет за огромные деньги нанимать внешние проверяющие структуры. Олег Цапко председатель Всероссийского студенческого союза председатель Всероссийского студенческого союза

Студенты, которые во время карантина не получают перерасчёт стоимости, имеют возможность добиться этого через суды. Сложившаяся ситуация может привести к тому, что многие вузы и ссузы обанкротятся, считает Цапко.

Учащиеся действительно могут обратиться в суд, рассказал NEWS.ru старший партнёр адвокатского бюро «Юрлов и партнёры» Владислав Цепков. Однако, по его словам, закон не содержит положений о том, что реализация образовательных программ с использованием дистанционных технологий влечёт за собой снижение размера оплаты обучения.

Тем не менее, согласно п. 17 и п. 19 постановления правительства, скидка при оказании платных услуг может предоставлена в трёх случаях: если образовательные услуги оказываются с недостатками или в неполном объёме (то есть не в соответствии с образовательной программой); если она предполагается договором или локальным нормативным актом вуза; если вуз нарушает сроки оказания образовательных услуг.

Рекомендую студентам ознакомиться с локальным нормативным актом вуза, проверить договор, выяснить, выполняется ли учебный план в установленные сроки (сессия, экзамены, закрытие модулей). Кроме того, нужно удостовериться в том, изменилось ли расписание лекций и семинаров, уменьшилось ли количество образовательных часов. Если случай не подпадает ни под один из пунктов, можно попробовать обратиться с требованием об изменении стоимости обучения на основании того, что существенно изменились обстоятельства, из которых стороны исходили при заключении договора (ст. 451 ГК РФ). Владислав Цепков старший партнёр адвокатского бюро «Юрлов и партнёры» старший партнёр адвокатского бюро «Юрлов и партнёры»

Чтобы избежать последствий пандемии для системы образования, государство должно профинансировать вузы и ссузы всех форм собственности, считает Цапко. Это даст возможность учебным заведениям пересчитать стоимость обучения.

Кроме того, вузы должны поддержать студентов и начать по запросу выплачивать материальную помощь «платникам» без предоставления с их стороны дополнительных документов, считают в ВСС.

На бюджетников у вузов деньги есть. Они изначально закладываются в стипендиальные фонды. У многих учебных учреждений список причин, по которым может предоставляться матпомощь, открытый. Поэтому эпидемия тоже может в него войти, — пояснил председатель Всероссийского студенческого союза.

С «платниками» ситуация обстоит сложнее. Законодательного ограничения на оказание им материальной помощи не существует, однако деньги на выплаты можно брать только из внебюджетных средств, пояснил Цапко. По этой причине вузам необходима поддержка правительства, считает специалист.

Всероссийский студенческий союз подготовил соответствующую петицию для кабмина. Её подписанты сообщают, что выступают за выплату матпомощи по запросу всем студентам, снижение стоимости обучения «платников» на период «удалёнки», а также дополнительное финансирование всех вузов и ссузов на эти цели.