Вузы Минобороны России досрочно завершат учебный год из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/3aa8948e-87c2-11ea-a3fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: vumo.mil.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил ведомственному оперативному штабу по борьбе с распространением коронавируса проработать вопрос о досрочном завершении учебного года в образовательных заведениях Минобороны.

Глава ведомства отметил, что особое внимание должно быть уделено выпускным классам и курсам, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство высшего образования и науки России не станет требовать от российских вузов изменить учебные планы из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,9 млн человек, погибли свыше 202 тысяч, выздоровели более 817 тысяч.

В России на 26 апреля общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 человек выздоровели (+517 за последние сутки), умерли 747 человек (+66 за последние сутки). В Москве 42 480 (+2971 за последние сутки) заболевших, 3175 выздоровели, 404 умерли.