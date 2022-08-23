Вузы хотят под «крышу»: почему многим университетам грозит закрытие В России обнаружился резкий дефицит абитуриентов технических специальностей, что вынуждает власти обдумывать реформу высшего образования

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Вступительная кампания 2022 года оказалась во многом провальной для российских вузов. Университеты уже объявили о недоборе студентов на бюджет. Причем больше всего незакрытых мест оказалось на инженерных и технических направлениях. Сложившаяся ситуация даже заставила заговорить представителей отрасли и экспертов о неизбежных оргвыводах, рассматриваются самые разные сценарии, в том числе и радикальные. Ожидает ли вузы в регионах закрытие или многие из них в целях оптимизации объединят с более сильными заведениями, выяснял NEWS.ru.

Объединить нельзя ликвидировать

После окончания приемной кампании в августе многие вузы, в первую очередь региональные, столкнулись с тем, что заметная часть бюджетных мест в них оказалась незанятой. Например, если зайти на официальные сайты этих учебных заведений, то несложно обнаружить объявления о дополнительном наборе студентов на ряд направлений. В числе таковых «Металлургия», «Горное дело», «Фундаментальная и прикладная физика», «Машиностроение». Количество свободных мест в вузах варьируется от нескольких десятков до нескольких сотен.

Представители региональных министерств образования в приватных беседах с NEWS.ru признались, что уже в ближайшее время ожидают определенных «последствий». Некоторые уверены, что вузам в регионах, особенно тем, которые не считаются престижными, может грозить серьезное реформирование.

К слову, эксперты еще ранее прогнозировали серьезный недобор студентов. В частности, автор Telegram-канала «Наука и университеты» доктор технических наук Евгений Белый в одном из своих постов в июле указывал, что будущим инженерам в 2022 году выделено более 251 тысячи бюджетных мест. Но для поступления на техническое направление (специальность) нужно сдать профильную математику, отмечал Белый.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

По данным Рособрнадзора, ЕГЭ по профильной математике в 2022 году сдали с достаточным для поступления баллом 240 тысяч человек. В это число, как вы понимаете, входят не только те, кто планирует стать инженером, но и те, у кого в планах поступление на другие направления, где требуется этот предмет, в частности на программы подготовки учителей математики и информатики, экономические направления и другие. Так что на технические специальности дефицит абитуриентов ожидается серьезный, выпускники прошлых лет его не закроют, — заявлял профессор.

Его прогнозы оправдались, и сегодня вузы в регионах столкнулись с серьезным вызовом — кого учить?

Парад недобора в региональные университеты по результатам приемной кампании 2022 года заставляет задуматься о судьбах региональных систем высшего образования. Всем стало очевидно, что абитуриентов в регионах физически не хватает. Можно, конечно, говорить, что в этом году мало детей сдавали физику, а профильная математика была сложной, и надеяться, что через год всё само исправится, — заявил в беседе с NEWS.ru Белый.

Однако, по его словам, если реально смотреть на происходящие процессы, то, видимо, следует уже сегодня поставить диагноз: во многих региональных вузах наблюдаются кризисные явления.

К слову, причин тому много — отток абитуриентов в ведущие российские университеты, потеря интереса к высшему образованию и переориентация части абитуриентов на колледжи и микроквалификации, падение авторитета местных вузов в своих регионах.

По мнению эксперта, федеральные чиновники и региональные власти могут вспомнить старые апробированные рецепты. Первый путь — это объединение нескольких местных вузов в один крупный университет, который сможет претендовать на дополнительное федеральное финансирование. Свежий уфимский кейс, связанный с объединением двух крупнейших башкирских вузов, показал работоспособность этого сценария при известных издержках.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Другой вариант — сделать местный вуз филиалом одного из ведущих российских университетов, говорит Белый.

Такая «крыша», по мнению некоторых региональных функционеров, позволит эксплуатировать бренд столичного вуза и задержит часть абитуриентов в регионе. Подобная схема была в свое время реализована, например, в Саратове, когда местная Поволжская государственная академия государственной службы имени П. А. Столыпина вошла в состав Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации на правах института, — напомнил собеседник NEWS.ru.

Однако подобные «рецепты выживания» сегодня приходятся по душе далеко не всем.

Отобрать паспорта?

Проректор РАНХиГС доктор экономических наук Андрей Марголин полагает, что Россия сегодня максимально заинтересована в развитии как инженерного образования, так и образования в области информационных технологий. По его словам, сейчас сдающих ЕГЭ по математике недостаточно даже для того, чтобы заполнить бюджетные места абитуриентами с достаточно высокими баллами.

Марголин полагает, что следует уделить более пристальное внимание системе непрерывного образования — тогда, считает он, мы сможем привить вкус к естественным наукам еще в школе и в инженерные вузы будут поступать более мотивированные и квалифицированные абитуриенты. Именно они обеспечат стране технологический суверенитет, уверен собеседник NEWS.ru.

Это не значит, что социально-гуманитарные науки утрачивают актуальность. Наоборот, потребность в высококвалифицированных кадрах велика и здесь. Что касается объединения вузов, то необходимость таких решений должна быть глубоко проработана. Принцип «не навреди» здесь ключевой, — резюмировал Марголин.

Между тем новая волна объединения университетов в регионах, похоже, не за горами. Первые ласточки уже есть: недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства России о присоединении Курганской государственной сельскохозяйственной академии к Курганскому госуниверситету. Инициатором подобного слияния выступал лично глава региона Вадим Шумков.

Региональные вузы нельзя ни объединять, ни тем более ликвидировать, заявил NEWS.ru президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. Он считает, что государство, напротив, должно увеличить поддержку университетов на периферии.

Эти вузы должны готовить специалистов для своих регионов с учетом потребностей конкретных территорий. Условно говоря, для Хабаровска одних, для Ульяновска других. Ведь те, кто заканчивает центральные столичные вузы, редко возвращаются домой в регионы, многие из них уезжают за границу. Получается, что мы за бюджетный счет готовим специалистов для западных государств, — указал Комков.

Таким образом, заключает эксперт, задача властей сегодня не уничтожать вузы в регионах, а создавать систему образования, ориентированную на нужды родного края, «чтобы люди учились там и не бежали оттуда». Однако некоторые вузовские сотрудники в приватных беседах с NEWS.ru мрачно шутят: чтобы выполнить такую задачу, у абитуриентов придется отобрать паспорта.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Директор Института прикладных политических исследований ВШЭ Валерия Касамара считает, что проблема дефицита абитуриентов несколько преувеличена. Региональная статистика может различаться, но в целом по результатам зачисления «в одну волну» были заполнены 97,5% бюджетных мест, что превосходит аналогичный показатель прошлого года (94%), заявила она NEWS.ru.

Более того, остается важным фокус на региональные вузы, на протяжении нескольких лет около 73% бюджетных мест приходится на регионы. Можно говорить о некой асимметрии между бюджетным предложением и спросом абитуриентов на направления подготовки, но это никак не корреспондирует с вопросом о ликвидации региональных вузов. Скорее, им надо помогать, — пояснила Касамара.

Она считает, что на вузы «нельзя смотреть плоско, это не просто рабочие места». По ее мнению, университеты — это интеллектуальные корпорации, драйверы развития территорий, без вузов город затухает.

Не делать крайними

Вскрывшуюся проблему недобора в региональных вузах признают в Госдуме. Однако в нижней палате парламента призвали не делать крайними в этой истории университеты.

Делать крайними вузы за некачественные результаты чужой работы неправильно. Проблема ведь не в региональных университетах как таковых. Нужно значительно повышать качество школьного образования по естественным наукам. Учебный план по ним по сравнению с советским периодом сокращен от 15 до 40 процентов, — заявил в разговоре с NEWS.ru первый зампред думского комитета Госдумы по высшему образованию и науке Олег Смолин.

Он признался, что часто слышит от преподавателей вузов, что им в первые два года обучения приходится «доделывать то, что не доделали в школах».

К тому же, престиж инженерных специальностей сегодня невысок, в итоге туда зачастую идут далеко не самые сильные ребята. Во многом это связано с тем, что в обществе нет культа знаний, а преобладает потребительская ориентация: дескать, зачем учиться, если и так можно деньги зарабатывать, — отметил Смолин.

С ним соглашается доктор экономических наук, профессор Александр Сафонов. Он полагает, что низкий спрос на технические специальности, что и породило ощутимый недобор абитуриентов, связан с отсутствием «наглядности».

Например, с врачами такой проблемы нет: их уважают, их работа видна, есть много историй, например, об обеспеченных стоматологах. Но ничего подобного мы не слышим про инженеров или химиков, — пояснил в разговоре с NEWS.ru Сафонов.

Он подтверждает: если школы не начнут обеспечивать нормальный уровень образования, то вузы никогда не наберут необходимого числа студентов. Один из вариантов решения проблемы — восстановление системы дополнительной довузовской подготовки. Однако ключевой вопрос — кто это профинансирует.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам Сафонова, вузовские преподаватели, освободившиеся по причине недобора студентов, могут приходить работать в школу, чтобы помогать обеспечивать преемственность среднего и высшего образования.

Однако, по мнению руководителя общественной организации «Родительское собрание» Константина Долинина, властям в любом случае придется идти на непопулярные меры.

Можно сколько угодно рассказывать о том, как привить школьникам любовь к точным наукам, но дефицит абитуриентов — это проблема, которую в текущих условиях в одночасье решить невозможно. Полагаю, что в недалекой перспективе возможны два непопулярных сценария: первый — это жесткие слияния и поглощения вузов в регионах, когда, например, вместо четырех учебных заведений в областном центре останется два. Второй вариант — полная ликвидация отдельных вузов. Надо же понимать, что вуз — это огромное количество сотрудников и множество привлекательных активов. Теоретически ликвидация университетов рискует стать отдельной спецоперацией, — заявил NEWS.ru Долинин.

NEWS.ru направил запрос с просьбой прокомментировать ситуацию в Министерство науки и высшего образования.