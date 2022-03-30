Вузам потребовалось импортозамещение: иностранные студенты покидают Россию

На фоне геополитического обострения и специальной военной операции на Украине иностранные студенты начали покидать российские вузы. Такие сигналы приходят из учебных заведений со всей страны. Эксперты говорят о тревожной тенденции — вместе со студентами университеты теряют и внушительную долю финансирования. Специалисты утверждают: игнорировать тренд нельзя, система образования сегодня нуждается в экстренных мерах. Подробности — в материале NEWS.ru.

Обратный отсчёт

Иностранные студенты начали покидать вузы практически во всех регионах страны. В учебных заведениях связывают этот тренд с началом специальной операции России на Украине и последовавшим за ней беспрецедентным давлением.

Проректор одного из российских вузов, пожелавший сохранить инкогнито, объяснил NEWS.ru, что иностранцы покидают Россию по самым разным причинам:

Родители некоторых испугались за детей, увидев новости о боевых действиях, поэтому поспешили поскорее их забрать на родину. Многие столкнулись с тем, что из-за блокировки банковских переводов стало невозможно переслать деньги. Другой фактор — на фоне санкций и попыток изоляции России встал вопрос о престижности российских дипломов: будут ли они вообще где-то в мире котироваться?

Ситуация действительно оказалась тяжёлой. Например, в Дальневосточном федеральном университете даже организовали бесплатное горячее питание для иностранных студентов, которые из-за западных санкций не могут получать денежные переводы из-за границы. В вузе рассказали, что получить талоны на еду можно через ситуационный центр, открытый в начале марта по инициативе студенческого актива. Кроме того, помогать решили и работой — несколько дней назад в университете запустили биржу труда.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Проблему оттока иностранных студентов NEWS.ru подтвердил и ректор Университета управления ТИСБИ кандидат технических наук Алексей Лопатин. Согласно приведённым им данным, в среднем в российских университетах от 8 до 15 процентов студентов — иностранцы.

В столичных университетах этот параметр в зависимости от направления подготовки мог быть и более 15 процентов. Конечно, в ближайший год наши университеты столкнутся с оттоком иностранных студентов. Причём это коснётся не только тех, кто просто не приедет, но и тех, кто вернётся на родину, не доучившись. И причин может быть несколько, — указал Лопатин.

Во-первых, говорит ректор, неопределённость из-за санкций, в том числе усложнившаяся на порядки логистика передвижения. Во-вторых, проблемы с переводом денежных средств из-за рубежа. По его словам, уже сейчас наблюдается нарастающая напряжённость в отношении совместной академической повестки со стороны многих зарубежных партнёров. Поэтому нельзя отвергать возможность полного разрыва многих партнёрских образовательных проектов, считает собеседник NEWS.ru.

Стоит отметить, что до недавнего времени российские власти делали ставку на привлечение всё большего числа студентов из-за рубежа. Например, как указано в паспорте национального проекта «Образование», в 2024 году общее число получающих высшее образование иностранцев в российских вузах должно составить около 425 тысяч. Численность иностранных студентов из-за рубежа в отечественных вузах с 2010 учебного года по 2019 год, согласно данным Министерства науки и высшего образования РФ, увеличилась со 153 тысяч человек до 297 тысяч. По информации министерства, студенты из-за границы сегодня обучаются в 688 российских вузах и 465 их филиалах. Львиная доля всех иностранцев приходится на пять высших учебных заведений. Это Казанский федеральный университет, Российский университет дружбы народов, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и НИУ «Высшая школа экономики».

pexels.com

Получается, что нынешняя тенденция совсем не вписывается в прежние планы Минобрнауки. Во всяком случае, ожидать притока иностранцев в российские вузы теперь точно не приходится.

Заместить иностранцев

По оценкам наблюдателей, сегодня иностранные студенты — важная составляющая в общем контингенте студентов и структуре внебюджетных доходов многих вузов. Поэтому, утверждают эксперты, за этот контингент нужно отчаянно бороться, иначе можно быстро растерять завоевания последних лет.

Да, проблем сегодня много — и с переводом средств из-за рубежа, и с логистикой. Но вузовские руководители, надеюсь, чётко понимают, что с привлечением студентом из ближнего зарубежья, стран Азии и Африки намного проще, чем с импортозамещением. Здесь ни больших инвестиций, ни прорывных идей сегодня не требуется. Здесь вузы могут заработать приличные средства без больших вложений, — пояснил в разговоре с NEWS.ru доктор технических наук, профессор, автор Telegram-канала «Наука и университеты» Евгений Белый.

По его мнению, необходимо решить текущие проблемы: это и отсрочка платежей за обучение, предоставление при необходимости небольших ссуд для иностранных студентов, организация дистанта для тех обучающихся, кто сейчас не в России.

Так как большинство иностранцев из Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, то проще будет найти банки, которые продолжат работать с Россией. Не будем забывать, что отечественные вузы получили сейчас дополнительное конкурентное преимущество при экспорте образования — при нынешнем курсе рубля жизнь в России для иностранцев станет дешевле, — добавил Белый.

unsplash.com

Ректор ТИСБИ Алексей Лопатин, в свою очередь, указывает, что выпадающие доходы университетам придётся чем-то компенсировать. По его оценкам, вряд ли студенты из стран ближнего зарубежья смогут компенсировать «истощение» общего потока зарубежных обучающихся. В целом, считает собеседник издания, каждому университету придётся скорректировать свою стратегию развития и в части интернационализации, и в части диверсификации источников финансирования.

По словам Лопатина, в большинстве российских вузов доходы от платы за образование — это порядка 70 процентов поступлений. Получается, что сегодня от этих 70 процентов примерно от 8 до 15 процентов выпадает.

«Пусть уезжают»

Первый тревожный сигнал поступил вузам ещё во время пандемии коронавирусной инфекции. Тогда начался значимый отток иностранных студентов: например, в числе первых своих граждан в разгар эпидемии начал забирать Израиль.

Представители образовательного сообщества признавали, что далеко не все из уехавших студентов-иностранцев вернутся обратно в Россию. Уже тогда это трактовалось как серьёзный вызов отечественной системе образования — в частности, прогнозировалось, что вузы заметно потеряют доходы, возникнут сложности с нагрузкой для преподавателей.

Но беда, как известно, не приходит одна. Старт спецоперации в соседнем государстве и жёсткие антироссийские санкции за считаные дни ударили по системе высшего образования в России. В частности, отмечает в беседе с NEWS.ru кандидат педагогических наук Леонид Эрштейн, в мире изменилось отношение к России и, возможно, где-то встал вопрос о востребованности российских дипломов. Однако он уверен, что полного отказа иностранцев от российского образования всё же не случится. Дело в том, что основные клиенты России в данном случае — уроженцы стран Азии и Африки, за довольно скромные деньги они получают неплохое по своему качеству образование.

Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Научный руководитель факультета соцнаук Финансового университета при правительстве РФ Сергей Белоконев сообщил NEWS.ru, что доля студентов стран Запада в российских вузах и без того была минимальна. При этом, указал он, важным сегментом являются студенты из Индии, Казахстана, Туркмении, стран Африки. При этом он подтвердил, что при росте стоимости валюты иностранные студенты становятся ещё более выгодными клиентами для российских вузов.

Впрочем, некоторые представители отрасли призывают не драматизировать ситуацию. Например, руководитель Всероссийского фонда образования доктор педагогических наук Сергей Комков заявил NEWS.ru, что никакой катастрофы не случилось:

Пусть уезжают, пусть едут на здоровье, пусть освобождают места для наших студентов. На мой взгляд, вообще надо кардинально изменить систему финансирования российских вузов. Не надо толкать учебные заведения на зарабатывание средств, они должны заниматься качественной подготовкой квалифицированных специалистов. Вот их ключевая задача.

При этом Комков признал, что российские дипломы уже давно нигде — ни в странах Евросоюза, ни в США — без дополнительного подтверждения не признаются.