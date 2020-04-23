Вспышка ВИЧ может стать следствием пандемии коронавируса

Вспышка ВИЧ может быть спровоцирована пандемией коронавируса. Это связано с введением ограничительных мер, которые сократили работу по профилактике ВИЧ.
Во многих городах приостановлен скрининг на вирус иммунодефицита. Это Кемерово, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону,
В Челябинске, к примеру, работают кабинеты по экспресс-тестированию на базе больниц. Но посетителей там сейчас стало меньше из-за ограничительных мер. Это означает, что врачи просто не знают о новых случаях заболевания.
Врачи предрекают, что как только спадёт пандемия коронавируса, начнётся вспышка ВИЧ. Масштаб таких вспышек будет различаться от региона к региону. В неблагополучных субъектах показатели окажутся выше, чем в благополучных.
Ранее NEWS.ru сообщал, что больные гепатитом и онкологией не могут получить полноценную медицинскую помощь из-за коронавируса в РФ. Стационары переориентированы на борьбу с инфекцией, что делает их недосягаемыми для других больных.
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