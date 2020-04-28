Всероссийские проверочные работы намерены перевести в компьютерный формат

Временно исполняющий обязанности Рособрнадзора Анзор Музаев выступил с заявлением. Он сообщил о переводе всероссийских проверочных работ по всем предметам в компьютерный формат.
Мы этот шаг хотели предпринять в этом году, иностранный язык перевести в компьютерный формат. Но теперь понимаем, что надо ускориться. В ближайшие годы Всероссийские проверочные работы все перевести в формат компьютерной сдачи, — отметил Музаев.
Ранее NEWS.ru информировал, что из-за пандемии коронавируса новый учебный год для российских школьников может начаться в августе. Таким способом, власти намерены компенсировать образовательные потери текущего.
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