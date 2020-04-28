Всероссийские проверочные работы намерены перевести в компьютерный формат

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Более 50 тысяч медицинских работников в Москве прошли тест на наличие иммунитета к коронавирусу, сообщили в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Более 50 тыс. медицинских сотрудников, работающих в учреждениях города, прошли экспресс-тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу, — говорится в сообщении. Ранее медучреждения столицы получили большое количество тестов на COVID-19, сообщила...