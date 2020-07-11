Всемирный совет церквей: изменение статуса Святой Софии приведёт к расколу

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Возвращение собору Святой Софии статуса мечети в Турции может привести к религиозному расколу и создать опасный прецедент для других религиозных групп, считает врио гендиректора Всемирного совета церквей Иоана Сауки. Письмо, объясняющее эту позицию, он отправил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

Решив сделать Святую Софию обратно церковью, вы обратили вспять позитивные знаки Турции об открытости и превратили их в признаки исключения и разделения, — цитирует РИА Новости письмо.

Саука выражает по этому поводу «горе и смятение» от лица 350 церквей из 110 стран мира, входящих во Всемирный совет церквей. Он также сожалеет, что Турция приняла это решение без обсуждения с ЮНЕСКО.

Возвращение Святой Софии статуса мечети неизбежно приведёт к неуверенности, подозрениям и недоверию. Вдохновит амбиции других групп, которые хотят продвинуть идею разделения религиозных сообществ, — подчеркнул глава совета.

Как писал NEWS.ru, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, комментируя изменение статуса собора Святой Софии в Стамбуле, отметила, что турецкое правительство приняло это решение «без предварительного диалога».

Собор был возведён по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. Свыше тысячи лет он являлся самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи его переделали в мечеть. В 1934 году собор стал музеем и был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства от 1935 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Теперь памятник архитектуры вновь станет мечетью. Через некоторое время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.