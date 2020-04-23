Всех пациентов с ОРВИ тестируют на коронавирус в Москве

https://static.news.ru/photo/a306dfec-8595-11ea-a953-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала о тестировании на коронавирус. По её словам, анализ должны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ.

Она отметила, что все случаи этой инфекции рассматриваются как СOVID-19, передаёт РИА Новости.

Тест на коронавирус обязаны сделать всем пациентам с симптомами ОРВИ, — подчеркнула она.

Ранее NEWS.ru писал, что медики выявили у 25 пациентов одного из психоневрологических диспансеров Москвы признаки ОРВИ. 19 человек были госпитализированы, остальных также отправят в больницу, но после осмотра врачей.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, погибли свыше 183 тысяч, выздоровели более 713 тысяч.

В России на 23 апреля общее число инфицированных достигло 62 773 (+4774 за последние сутки), 4891 человек выздоровел (+471 за последние сутки), умерли 555 человек (+42 за последние сутки). В Москве — 33 940 (+1959 за последние сутки) заболевших, 2448 выздоровели, 288 умерли.