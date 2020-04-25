Общество

Всего 166 медиков бесплатно использовали платные парковки Москвы

17:41, 25 апреля 2020
Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Медики 24 апреля поставили рекорд по бесплатному пользованию платными парковками Москвы. Льготой одновременно воспользовались 166 медработников.

Новая цифра дня и новый рекорд: за вчерашний день 166 медиков воспользовались бесплатной городской парковкой, — отметили в департаменте транспорта столицы.

Льгота для сотрудников медорганизаций, задействованных в борьбе с COVID-19, заработала с 13 апреля. По информации ТАСС, в первый день ею воспользовались чуть более 20 человек.

Как писал NEWS.ru, половина пассажиров общественного транспорта Москвы привязали проездные карты к цифровым пропускам, заявили в дептрансе.

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