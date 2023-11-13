«Все получат подарки»: кондитер опроверг дефицит новогодних наборов Кондитер Кацнельсон: в России не будет дефицита сладких новогодних подарков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России не будет дефицита сладких новогодних подарков, уверен президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон. В беседе с НСН он подчеркнул, что «все получат подарки», так как на этом рынке очень высокая конкуренция, а все договоры заключаются за полгода до праздников.

Все договоры на новогодние подарки заключаются за полгода до праздников. Не обращайте внимания на то, кто там чего брякнул. Предложений по новогодним подаркам в избытке, конкуренция огромная! Все получат новогодние подарки, все есть у нас! — заявил кондитер.

По словам эксперта, цены на шоколад в России действительно повышаются. Это связано с отсутствием в стране своих какао-бобов. Из-за этого некоторые компании предпочитают сразу закупать готовый европейский шоколад, который становится дороже в том числе из-за сложной логистики.

Все в нашей жизни дорожает, но тем не менее новогодние сладкие подарки — это же продукт радости, все его покупают. Мы живем в полном достатке на кондитерские изделия, — заключил Кацнельсон.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий ранее обратился к главе ФАС России Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку на предмет роста цен на новогодние подарки для детей. Руководитель фракции заявил, что цены на сладкие новогодние подарки выросли до 20%.