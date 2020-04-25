Все мужчины из МЧС Чечни побрили головы вслед за Кадыровым

https://static.news.ru/photo/8b48796c-87a0-11ea-8cdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.95/twitter.com

Сотрудники чеченского управления МЧС обрили головы по примеру главы республики Рамзана Кадырова. Об этом они рассказали в социальных сетях.

При этом работники ведомства рассказали, что в республике есть традиция желать здоровья и преодоления всех трудностей мужчинам, которые бреют головы.

На 100% мужская часть личного состава побрилась налысо. Передаём эстафету коллегам из других регионов! А вам слабо? — сказано в подписи к снимку.

Вместе с тем к такому порыву в МЧС с воодушевлением отнеслись не все пользователи социальных сетей. Некоторые сочли неуместным такое подражание политическим лидерам, другие назвали процесс довольно личным, чтобы выставлять его напоказ. Некоторые иронично посоветовали для полноты эффекта отпустить и бороду, как у Кадырова.

В конце марта из-за эпидемии коронавируса в Чечне приостановили работу рестораны, развлекательные заведения и парикмахерские. Однако в последнее время в республике всё чаще звучали просьбы вернуть возможность стричься.

В ответ на это, как писал NEWS.ru, Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал остальных мужчин последовать своему примеру. Как в этой ситуации поступать женщинам, чеченский лидер не уточнил.