ВС РФ уничтожили первый Challenger 2 на Украине: фото британского танка Опубликованы фото британского танка Challenger 2

Фото: UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com/Global Look Press

Танк Challenger 2

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил о том, что ВС РФ впервые в ходе специальной военной операции России на Украине уничтожили Challenger 2. По данным авторов канала, танк британского производства был на вооружении 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Предположительно, ВС РФ поразили британскую машину из артиллерии во время боестолкновений у поселка Работино на Запорожском направлении. Telegram-канал опубликовал видео, на котором можно разглядеть сгоревшую бронемашину.

В разговоре с NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин поделился мнением, что на размещенных в Сети кадрах действительно изображен танк Challenger 2. Такой вывод он сделал из-за характерной формы башни, короткой относительно корпуса пушки, и «огромного тепловизора».

Фото танка Challenger 2 — в галерее NEWS.ru.