ВС пояснил наступление уголовной ответственности для нарушителей карантина

https://static.news.ru/photo/3ec0303a-8af2-11ea-9d61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для нарушителей карантина ответственность статье 236 УК РФ наступает при условии реальной угрозы массового заражения или смерти человека. Такое объяснение дал Верховный суд РФ в обзоре судебной практики по вопросам применения законодательства в связи с распространением коронавируса.

При решении вопроса об отнесении заболевания к массовому следует принимать во внимание не только количество заболевших людей, но и тяжесть заболевания, — говорится в объяснении ВС.

Уточняется, что для определения масштабов заболевания можно привлечь специалистов Госсанэпиднадзора или Роспотребнадзора.

Уголовная ответственность по статье за «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» наступает только в случае реальности угрозы, когда массовое заболевание людей не произошло лишь в результате вовремя принятых мер, или в результате «иных обстоятельств, независящих от воли лица, нарушившего указанные правила».

Как писал NEWS.ru, Верховный суд РФ разъяснил, что под заведомо ложной информацией следует понимать такую информацию, которая изначально не соответствует действительности, о чём достоверно было известно лицу, её распространявшему. Уголовная ответственность может наступить только за распространение заведомо ложной информации под видом достоверной. О придании достоверного вида могут свидетельствовать ссылки на компетентные источники, высказывания публичных лиц, использование поддельных документов, видео- и аудиозаписей. Действия распространителя ложной информации могут квалифицироваться по статье 207.1 или 207.2 УК РФ только в случаях, когда установлено, что «лицо действовало с прямым умыслом, сознавало, что размещённая им под видом достоверной информация является ложной, и имело цель довести эту информацию до сведения других лиц».