Врачи вылечили ещё 769 пациентов с коронавирусом в Москве

https://static.news.ru/photo/9bee13e8-9034-11ea-a658-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё 769 человек за прошедшие сутки были выписаны из столичных больниц после лечения от коронавируса, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

По её словам, это максимум излечившихся пациентов за всё время с начала эпидемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 3 мая, когда болезнь победили 655 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что столичные власти решили продлить проведение ежедневной дезинфекции подъездов жилых домов ещё на месяц.