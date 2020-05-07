Общество

Врачи вылечили ещё 769 пациентов с коронавирусом в Москве

10:22, 07 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё 769 человек за прошедшие сутки были выписаны из столичных больниц после лечения от коронавируса, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

По её словам, это максимум излечившихся пациентов за всё время с начала эпидемии. Предыдущий рекорд был зафиксирован 3 мая, когда болезнь победили 655 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что столичные власти решили продлить проведение ежедневной дезинфекции подъездов жилых домов ещё на месяц.

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