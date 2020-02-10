https://static.news.ru/photo/3e3b2bb2-4c34-11ea-a8c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Horstmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Житель Уфы, проработавший несколько месяцев в Китае, решил провериться на коронавирус после возвращения домой. Однако врачи выгнали его из больницы и отказались принимать анализы.

Пациент пришёл в медицинское учреждение и попросил проверить его состояние. Работники больницы прокричали, что мужчина прилетел из Пекина, «с криками» разбежались и заперлись в кабинетах. Посетителю предложили покинуть учреждение через чёрный ход, передаёт argumenti.ru.

В Министерстве здравоохранения республики Башкортостан пообещали провести служебную проверку в связи с распространением этой информации.

Как писал NEWS.ru, к 10 февраля число жертв коронавируса увеличилось до 908 человек, инфицированы около 40 тысяч. Все летальные случаи, за исключением одного, зафиксированы в Китае. С начала эпидемии более 3,2 тысячи человек выздоровели.