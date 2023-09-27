Медик раскрыл детали спасения новорожденного весом меньше килограмма Врач Новиков: в Подмосковье спасли ребенка весом 850 г после кесарева сечения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Видновского перинатального центра спасли младенца весом 850 г, заявил NEWS.ru заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Максим Новиков. По его словам, в центр поступила женщина на 30-й неделе беременности с диагностированным ранее тройным обвитием пуповиной у плода. Патология могла нанести вред плоду, поэтому было проведено кесарево сечение, после чего ребенка перевели в реанимацию.

Патология опасна тем, что может привести к асфиксии и гибели плода. Мы приняли решение о проведении экстренного кесарева сечения, в результате которого на свет появился мальчик весом 850 г, сразу же переведенный в отделение реанимации, где он находился на ИВЛ, получал терапию и другое необходимое лечение, — сказал Новиков.

Он отметил, что ребенок около 3-х месяцев провел в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей, где основная задача заключалась в правильном наборе веса. Младенец находился на грудном вскармливании и в итоге набрал вес 2300 г. Врач добавил, что в настоящее время мать и ребенок выписаны, малыш продолжит наблюдение в отделении катамнеза перинатального центра.

Ранее пресс-служба Минздрава Московской области сообщила, что в Видном врачи извлекли из носа трехлетнего ребенка деталь конструктора. За время нахождения детали в ноздре у ребенка развился отек слизистой оболочки носа, а также носовых раковин.