Врачи ульяновской больницы ушли на самоизоляцию

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал о лечении коронавируса в регионе. По его словам, некоторые работники Тереньгульской больницы ушли на самоизоляцию после контакта с больными COVID-19.
Среди них сотрудники фельдшерско-акушерских пунктов сёл Ясашная, Скугареевка, Подкуровка и Ташла,
К сожалению, не все оказались готовы работать в условиях пандемии, — подчеркнул политик.
Он отметил, что медики не заразились коронавирусом, однако они должны изолироваться. Из-за этого в Тереньгульский район направили две бригады медиков из Ульяновска.
Не удовлетворён работой местных властей в этой части. Будем принимать серьёзные меры, — заключил он.
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Как писал NEWS.ru, российские медики опубликовали в открытом доступе список коллег, которые погибли от коронавируса. Сейчас в списке 47 имён.
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