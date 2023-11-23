Врачи рассказали, как обезопасить организм от бактерий-мутантов ЦОЗ: прием антибиотиков по рецепту обезопасит организм от мутирующих бактерий

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бактерии, вирусы и другие микроорганизмы способны мутировать, приобретая способность сопротивляться антибиотикам, сообщили «МК в Калининграде» в пресс-службе Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области. Как подчеркнули медики, антибиотикорезистентность развивается быстрее, если человек использует препараты без рецепта или не заканчивает курс лечения.

Как уточнили в пресс-службе, чтобы не повышать сопротивляемость бактерий, антибиотики необходимо принимать строго по назначению врача и в указанной им дозировке. Также опасно прекращение приема препарата при улучшении самочувствия.

Специалисты рассказали, что сегодня антибиотикорезистентность является серьезной угрозой. В результате неправильного лечения микроорганизмы «учатся» сопротивляться действию препаратов, ранее считавшихся эффективными для лечения. Также бактерии достаточно быстро — в течение года — способны вырабатывать резистентность к новым препаратам. В результате сегодня снизилась эффективность антибиотиков, применяющихся для лечения туберкулеза, пневмонии, гонореи и сальмонеллеза.

Ранее эпидемиолог Алексей Тутельян заявил, что человечеству не стоит переживать об угрозе абсолютной резистентности ко всем антибиотикам. По словам ученого, микроорганизмы «сами этого не допустят».