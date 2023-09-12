Врачи раскрыли полезные свойства облепихи Нутрициолог Костомаха напомнила о большом количестве витамина С в облепихе

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Облепиха содержит большое количество витамина С — взрослому человеку достаточно трех столовых ложек, чтобы удовлетворить суточную потребность в нем, рассказала нутрициолог Анастасия Костомаха. В разговоре с «Вестями Подмосковья» эксперт пояснила, что одним из полезных свойств этой ягоды является защита от преждевременного старения и холестериновых бляшек.

Ягода является практически единственным продуктом с полным спектром всех видов омеги в составе, поэтому помогает бороться с холестериновыми бляшками, преждевременным старением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, — отметила Костомаха.

Нутрициолог добавила, что облепиха является ягодой с ярко выраженным кислым вкусом. Благодаря этому свойству она может помочь переваривать тяжелые блюда при низкой кислотности желудка. Ягода может оказаться полезна при низком артериальном давлении — ее сок сужает и спазмирует сосуды.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух подчеркнула, что облепиха содержит в себе клетчатку, более 20 минеральных элементов, витамины А, Е, В1 и В2, флавоноиды, аминокислоты, фенолы, бета-каротин и фолиевую кислоту. Ягоды помогут уменьшить чувство голода, благодаря чему человеку легче контролировать вес. Кроме того, облепиха улучшит пищеварение и может стать вспомогательным компонентом в комплексной терапии воспалений, уточнила врач.

Облепиха достаточно безопасна, но некоторым людям стоит употреблять ее с осторожностью. Она может стать причиной индивидуальной пищевой непереносимости или аллергической реакции, которые проявляются болью в животе, тошнотой или покраснением и зудом кожи, — заключила гастроэнтеролог.

Нутрициолог Жанна Тиханычева ранее рассказала, что многие дикие ягоды, произрастающие в лесах, опасны для здоровья. В российских лесах можно встретить белладонну, паслен, воронец, крушину ломкую, вороний глаз, бузину травяную и волчье лыко.