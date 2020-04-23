Врачи пожаловались в ФСБ и МВД на массовое заражение коронавирусом

https://static.news.ru/photo/69ac177c-851c-11ea-af19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи написали жалобу в ФСБ, МВД и СКР на массовое заражение коронавирусом в больнице. Авторами послания стали медики из неврологического отделения больницы в Люберцах.

Врачи просят провести проверку действий руководства учреждения, допустившего заражение сотрудников различных отделений больницы. Суть жалобы заключается в том, что пациенты с подозрением на коронавирус были помещены в непрофильное отделение — в неврологию и находились там до получения положительного анализа на инфекцию, пишет РБК.

Это повлекло за собой риски заражения не только для персонала больницы, но и для пациентов. Уже подтверждены 52 случая заражения сотрудников больницы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что коронавирусная инфекция выявлена у 60 сотрудников Люберецкой областной больницы. Всего в медучреждении работает около 2,9 тысячи человек. Для всех заболевших медработников уже установлен круг контактов.