Врачи нашли препарат, способный бороться с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/21375c08-79c4-11ea-831f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jonas Güttler/dpa/Global Look Press

Врачи выяснили, что анитипаразитарный препарат Инвермектин способен подавлять размножение коронавируса. Выводы учёных опубликованы в издании Antiviral Research.

Исследователи изучили действие инвермектина на инфицированные коронавирусом клетки, куда было добавлено лекарство спустя два часа после заражения. Оказалось, что благодаря одной дозе препарата спустя 24 часа количество вирусной РНК снижается на 93%.

Через двое суток количество вирусной ДНК снижается более, чем на 99%.

Через 48 часов эффект увеличивается до 5000-кратного снижения вирусной РНК в обработанных инвермектином клетках. И препарат показал отсутствие токсичного влияния на образцы.

Учёные считают, что ивермектин может помочь снизить вирусную нагрузку и , предотвратить развитие осложнений при заболевании и ограничить передачу инфекции от человека к человеку.

Ранее NEWS,ru сообщал, что сегодня в мире более 1,2 млн человек заражены коронавирусом, число больных увеличивается с каждым днём. Официальная позиция ВОЗ — новый штамм вируса передаётся преимущественно воздушно-капельным путём от человека к человеку при близком контакте. Несмотря на это, в СМИ появляются сообщения об альтернативных способах заражения — от человека к животному. Российские владельцы животных, опасаясь за своё здоровье, обращаются к специалистам за разъяснениями.