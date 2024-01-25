Врачи из США предложили не называть раком некоторые заболевания WSJ: врачи из США предложили не называть опухоль предстательной железы раком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи из американских больниц и частных клиник все больше склоняются к тому, чтобы не называть раком некоторые его виды, сообщает издание The Wall Street Journal. В частности специалисты перестают использовать этот термин при разговоре с пациентами, страдающими от злокачественной опухоли предстательной железы. Они объясняют это тем, что данная опухоль отличается низкой степенью злокачественности и медленным ростом.

Собеседники издания отмечают, что они перестали называть некоторые онкологические заболевания раком, чтобы не пугать пациентов и членов их семьи. Кроме того, этот термин также пугает и самих специалистов, которые назначают больным агрессивные формы лечения, способные вызывать тяжелые побочные эффекты. Отмечается, что в США уже переименовали ряд заболеваний. В частности специалисты не используют термины «рак шейки матки», «рак мочевого пузыря» и «рак щитовидной железы».

Вместе с тем статистика говорит о том, что рак предстательной железы все же представляет серьезную опасность для здоровья. По словам профессора Чикагского университета Скотта Эггенера, рак простаты — самое распространенное онкологическое заболевание среди мужчин и второе по смертности.

Хирург Александр Умнов ранее заявил, что водка относится к числу канцерогенных продуктов, вызывающих мутации в клетках. По словам специалиста, употребление водки способствует росту раковых опухолей во всех органах желудочно-кишечного тракта, а также половой системы.