Врачи и полиция не смогли госпитализировать семьи с детьми с COVID-19

https://static.news.ru/photo/76c6e9da-8735-11ea-9c7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми с коронавирусом и ждут решения суда в Сочи. Изначально заболевание диагностировали у пожилой пары, которую госпитализировали.

В процессе отработки контактов заражённых были взяты анализы у родственников больных. Диагностика показала наличие коронавируса у пяти детей из двух семей, пишет РИА Новости.

Детей хотели госпитализировать в инфекционную больницу № 2, родителей поставили в известность о необходимости поместить детей в больницу в сопровождении матерей. Но по первому адресу мать отреагировала на приезд медиков в грубой форме. Был вызван наряд полиции. Женщина в грубой форме отказалась пускать домой и полицейских.

По второму адресу прибыла бригада врачей в сопровождении полицейских. Отец семейства сообщил, что мать ушла с детьми на прогулку в неизвестном направлении. Женщина на телефонные звонки не отвечала. Пускать в дом полицейских и врачей мужчина отказался.

Эвакуация не состоялась, врачи и полицейские уехали. А спустя сутки по результатам ранее взятых анализов выяснилось, что коронавирусом болеют и родители детей.

Все заболевшие категорически отказываются ложиться в больницу, не реагируют на предупреждения, не отвечают на телефонные звонки. Госпитализацию заболевших решено провести по решению суда, так как заболевание представляет угрозу для окружающих.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый пациент с коронавирусом скончался в Сочи. Им оказался депутат местного городского собрания 63-летний Константин Гергишан.