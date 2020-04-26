Врачей в Магнитогорске отправили по домам из-за пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0c280122-87d0-11ea-994c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Десять медицинских работников Челябинской области отстранены от работы из-за контакта с пациентом, который оказался заражён коронавирусной инфекцией. Мужчина поступил в больницу города Магнитогорска с черепно-мозговой травмой. Его в состоянии сильного алкогольного опьянения забрали с улицы.

О том, что у него ещё и коронавирус, стало известно спустя двое суток — после того, как пришли результаты всех анализов, сообщает 74.ru со ссылкой на главврача станции скорой помощи Александра Шумкова.

В итоге на принудительную самоизоляцию были отправлены восемь медиков и два водителя скорой помощи. В общей сложности удалось установить круг из 30 человек, с которыми контактировал мужчина. 24 теста на коронавирус показали отрицательный результат, ещё шесть пока «в работе».

Что касается медицинских работников, то они находятся дома и чувствуют себя хорошо, уточнил Шумков. Признаков заболевания у них нет, а данные анализов пока не поступили.

Ранее, как писал NEWS.ru, житель Волгограда пожаловался на то, что был вынужден почти три часа ждать скорую помощь из-за недостаточного количества спецмашин в городе. Однако в областном комитете здравоохранения недостаток автомобилей не подтверждают.